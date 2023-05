Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco keek Sergio Perez tegen een achterstand van veertien punten aan ten opzichte van WK-leider Max Verstappen. Nu het raceweekend in het prinsdom achter de rug is, is dat verschil opgelopen tot maar liefst 39 punten. Daar waar Verstappen pole-position pakte en daarna de race domineerde, kon het weekend van Perez eigenlijk niet slechter verlopen dan nu het geval was. De kiem daarvoor werd op zaterdagmiddag gelegd tijdens de kwalificatie, want een crash tijdens Q1 leidde ertoe dat de Mexicaan vanaf P20 aan de race moest beginnen. Een dag later liep het opnieuw niet helemaal lekker voor Perez, die uiteindelijk genoegen moest nemen met de zestiende plek en zodoende voor het eerst dit seizoen puntloos bleef.

Perez heeft aspiraties om dit jaar een serieuze gooi naar de wereldtitel te doen, maar met zijn crash in de kwalificatie in Monaco heeft hij zichzelf absoluut geen dienst bewezen. Dat stelt voormalig F1-coureur Martin Brundle. "Vroeg in het eerste deel van de kwalificatie kwam hij gewoon met te veel snelheid bij Sainte Devote aan, waardoor hij aan de buitenkant in de baanafzetting klapte", schrijft de Brit in zijn column voor Sky Sports. "Hij werd waarschijnlijk ietwat afgeleid door de Alpine die voor hem aan de kant ging door over de uitgang van de pits te rijden, maar ongeacht de reden heeft dit voor een forse deuk in zijn Red Bull-bolide en zijn titelstrijd met teamgenoot Verstappen gezorgd."

Zodoende heeft Perez absoluut niet het maximale uit zijn raceweekend in Monaco gehaald, iets wat hij wel nodig heeft om Verstappen dit jaar van de troon te kunnen stoten. "Wat ik leerde toen ik in mijn directe vergelijkingen met Ayrton Senna, Michael Schumacher en Mika Hakkinen erachter kwam dat ik hun natuurlijke snelheid en gegeven talenten niet kon evenaren, was dat ik alles moest maximaliseren dat wel binnen mijn macht lag: de afstelling van de auto, starts, in- en outlaps, het managen van verkeer enzovoorts", weet Brundle uit eigen ervaring. Zijn advies voor Perez is dan ook duidelijk: "Sergio is denk ik beter af als hij ervoor zorgt dat hij tweede wordt en de genialiteit van Verstappen accepteert, om vervolgens het maximale te halen uit zijn eigen speciale dagen als Singapore vorig jaar en Baku dit jaar."

Video: Een uitgebreide terugblik op de GP van Monaco met Jeroen Bleekemolen