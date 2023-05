De slotfase van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco werd een ware thriller. Esteban Ocon, Charles Leclerc en Fernando Alonso stonden allemaal op de voorlopige pole-position, totdat Red Bull-coureur Max Verstappen een magistrale derde sector reed en met een nipt verschil de eerste startplek veroverde. Kort na Q3 riep de regerend F1-kampioen enkele vangrails te hebben geraakt en ook Alonso zei de nodige risico's genomen te hebben in een poging zijn eerste pole sinds Duitsland 2012 te pakken.

Omdat inhalen in Monte Carlo lastig is, staat al enige tijd de F1-toekomst van het circuit ter discussie. Mocht de race op de kalender blijven, dan is het vooruitzicht dat we zondagse optochten krijgen, al maakte de regen er afgelopen zondag een chaos van. Volgens Alonso toont de spectaculaire kwalificatie aan dat Monaco, dat in 1950 onderdeel was van het eerste wereldkampioenschap en sinds 1955 een vaste plek op de kalender heeft, nog steeds past in de moderne racerij. "Bij een ronde in Monaco komt veel adrenaline kijken. Als je ziet hoe het op tv en hoe het voor mij uit de auto is, dan is Monaco gewoon een heel unieke plek", zegt de Aston Martin-coureur. "Vorig jaar waren er al gesprekken over de toekomst van Monaco, dat klinkt niet goed. De baan moet blijven. Voor altijd."

Polesitter en racewinnaar Verstappen zegt dat een kwalificatieronde op het bochtige en onvergeeflijke circuit zijn hartslag hoger laat zijn dan in andere sessies. Zijn opwinding was hoorbaar op de teamradio na het behalen van pole. "Elke keer als je in de auto stapt voel je dat je hartslag hoger is dan op andere circuits voor een kwalificatie", aldus de Nederlander. "Een kleine inschattingsfout en je belandt in de muur. Van alle stratencircuits is deze kwalificatieronde de moeilijkste en dat voel je als je uit de auto stapt. Je zit vol adrenaline en je hartslag is nog steeds hoog."

Video: De samenvatting van de knotsgekke kwalificatie in Monaco