Berger: Max Verstappen kan alle bestaande F1-records verbreken

Sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2015 heeft Max Verstappen al de nodige records verbeterd. Aanvankelijk waren dat vooral records met betrekking tot de jongste coureur die een bepaalde prestatie afleverde, maar de afgelopen jaren heeft hij ook diverse algemene records uit de boeken gereden. Zo is hij sinds vorig jaar recordhouder qua aantal overwinningen in één seizoen. De Nederlander was in 2022 maar liefst vijftien keer de sterkste en ook dit jaar is hij goed uit de startblokken gekomen met vier zeges in de eerste zes races. De teller staat daardoor inmiddels al op 39 overwinningen, waarmee hij de top-vijf aller tijden nadert. Momenteel is Ayrton Senna met 41 zeges nog de nummer vijf.

Voor het recordaantal F1-overwinningen moet de zegereeks van Verstappen nog even doorgaan, want het record is met 103 zeges in handen van Lewis Hamilton. Ook Michael Schumacher heeft met 91 zeges nog een forse marge richting de coureur van Red Bull Racing. Toch denkt Gerhard Berger dat Verstappen dit record op termijn kan overnemen, net als vrijwel alle andere records in F1 die ertoe doen. "Ik denk echt dat Max alle bestaande records in de Formule 1 kan verbreken, inclusief de 103 overwinningen van Hamilton", zegt Berger tegen Kronen Zeitung. "Nu zegt hij nog dat hij dit niet belangrijk vindt, maar in de toekomst gaat dat veranderen."

Kan Red Bull alle races in 2023 winnen?

Verstappen kan in 2023 in ieder geval nog de nodige successen boeken, gezien de uitstekende vorm van Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft de eerste zes races van het seizoen allemaal gewonnen en de RB19 is momenteel een klasse beter dan de auto's van de concurrentie. Ook in het voor Red Bull op papier lastigere Monaco werd afgelopen weekend gewonnen en dus wordt weer de vraag gesteld of het team dit jaar alle races zou kunnen winnen. In de historie van F1 is nog nooit een team een heel jaar ongeslagen gebleven. Berger betwijfelt echter of Red Bull daar dit jaar wel in slaagt.

"Je moet niet vergeten dat er tegenwoordig veel meer races zijn dan vroeger. Daarom is het lastig voor te stellen dat alle races worden voltooid zonder incidenten of technische problemen. Maar qua pure snelheid behoort het zeker tot de mogelijkheden", aldus Berger, die dit jaar regelmatig terugdenkt aan het verloop van het F1-seizoen 1988. Toen zette McLaren een record neer met vijftien zeges in zestien races. Berger was toen als Ferrari-coureur naast Ayrton Senna en Alain Prost de enige die een race won. "De omstandigheden lijken er nu op. Ik speelde toentertijd dezelfde rol als Fernando Alonso dit jaar doet. Ik wachtte af en reed vaak vooraan mee. En als er dan iets gebeurde, zoals in Monza toen het geval was, stond ik er."

Een uitgebreide terugblik op de GP van Monaco met de F1-update