Wolff: "Twijfelde nooit over toekomst van Hamilton bij Mercedes"

Vorige week gingen er plots vanuit Italiaanse en Britse media geruchten dat Ferrari een megabod had gedaan om vanaf volgend jaar op de diensten van Mercedes-coureur Lewis Hamilton te rekenen. De Brit zou dan zo'n veertig miljoen euro per jaar verdienen als hij de Zilverpijlen zou verruilen voor de Scuderia. Hamiltons contract bij Mercedes loopt eind dit jaar af, waardoor er in principe mogelijkheden zijn voor hem om naar een ander team te stappen.

Hamilton heeft er echter ook geen geheim van gemaakt dat hij lang bij Mercedes wil blijven. In Monaco verwees hij de geruchten naar het rijk der fabelen en stelde dat een journalist uit verveling dit gerucht had gedeeld. Hij gaf bovendien te kennen dat zijn managementteam en Mercedes dicht bij een nieuw contract zijn en ontkende dat hij met Ferrari over een contract had gesproken. Ook Ferrari-teambaas Frederic Vasseur gaf aan dat er geen gesprekken over een contract hebben plaatsgevonden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukt dat hij er nooit aan twijfelde dat Hamilton zou meewerken aan een nieuw contract bij zijn team, en niet denkt aan een overstap naar Ferrari. "[Het verhaal] deed het goed, het creëerde een lawine van krantenkoppen", reageert Wolff op de geruchten. "Er zit niks achter. We zijn op dit moment superblij met Lewis. Er waren geen struikelblokken in de contractonderhandelingen. We hebben een pact en dat hebben we al vele, vele jaren dat we met geen enkele andere coureur zouden praten voordat we een beslissing hebben genomen om bij elkaar te blijven of niet. Ik twijfelde er dus nooit een millimeter aan dat er gesprekken zouden zijn."

Volgens Wolff wilde degene die de geruchten verspreidde 'op een manier een rol te spelen' in wat een contractonderhandeling zou zijn. "Maar het zijn geen onderhandelingen. We zitten aan tafel en vragen: 'Wat moeten we aan het contract aanpassen?' Er is dus niets aan."

Wolff stelt dat het papierwerk tussen de twee nauwelijks is veranderd sinds Hamilton in 2013 bij het team kwam, afgezien van de details van de marketingverplichtingen en de salarisstructuur. Hij wil echter nog weinig kwijt over de details van het volgende contract van Hamilton. "Ik wil er nog niet over praten omdat wij tweeën, Lewis en het team, willen doen wat het beste voor ons is. We praten over voorwaarden, we praten over opties en dat ligt allemaal volledig op één lijn. Het is echt brainstormen over wat het beste is", besluit de Oostenrijker.