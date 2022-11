Vanaf de eerste meters in een Grand Prix in Japan 2014 maakte Max Verstappen indruk. De Nederlander heeft de geschiedenisboeken heel wat keren herschreven, en er zullen in de komende jaren ongetwijfeld nog meer records bij komen. We hebben de voornaamste F1-records van Max Verstappen op een rij gezet.

Jongste coureur in een F1-race

Max Verstappen: 17 jaar, 166 dagen

Lance Stroll: 18 jaar, 148 dagen

Lando Norris: 19 jaar, 124 dagen

Jaime Alguersuari: 19 jaar, 125 dagen

Mike Thackwell: 19 jaar, 182 dagen

Max Verstappen maakte in de Grand Prix van Australië 2015 zijn racedebuut in de Formule 1. De Nederlander kwam uit voor Toro Rosso. Op dat moment was hij pas 17 jaar en 166 dagen oud. Eind 2014 maakte hij in Japan zijn officiële debuut in een Grand Prix-weekend, toen hij op Suzuka de eerste vrije training voor Toro Rosso mocht rijden. Op dat moment was hij pas 17 jaar en 3 dagen oud.

Inmiddels zijn de regels omtrent de minimale leeftijd van een Formule 1-coureur veranderd. Een rijder mag niet meer voor zijn 18e zijn F1-debuut maken, waardoor het record van Verstappen nog wel even zal blijven staan.

Jongste coureur met een WK-punt

Max Verstappen: 17 jaar, 180 dagen

Lance Stroll: 18 jaar, 225 dagen

Lando Norris: 19 jaar, 138 dagen

Daniil Kvyat: 19 jaar, 324 dagen

Sebastian Vettel: 19 jaar, 349 dagen

Bij zijn Formule 1-racedebuut in Australië 2015 was Max Verstappen al op weg naar een puntenfinish, totdat technisch malheur roet in het eten gooide. Een race later in Maleisië was het wel zo ver: de Nederlander eindigde in de Toro Rosso als zevende. Daarmee werd hij de jongste puntenscorer in de historie van de sport.

Jongste leider in een F1-race

Max Verstappen: 18 jaar, 228 dagen

Sebastian Vettel: 20 jaar, 89 dagen

Charles Leclerc: 21 jaar, 166 dagen

Sebastien Buemi: 21 jaar, 225 dagen

Fernando Alonso: 21 jaar, 237 dagen

In de Grand Prix van Spanje 2016 maakte Max Verstappen zijn debuut voor topteam Red Bull Racing. De Nederlander verving de ondermaats presterende Daniil Kvyat. Verstappen liet zich direct van zijn beste kant zien en nam in ronde 13 de leiding over nadat leider en teamgenoot Daniel Ricciardo zijn pitstop maakte. Daarmee werd hij de jongste - en eerste Nederlandse - coureur die een Grand Prix leidde.

Jongste winnaar van een F1-race

Max Verstappen: 18 jaar, 228 dagen

Sebastian Vettel: 21 jaar, 73 dagen

Charles Leclerc: 21 jaar, 320 dagen

Fernando Alonso: 22 jaar, 26 dagen

Troy Ruttman: 22 jaar, 80 dagen

Max Verstappen schreef in vele opzichten geschiedenis in de Grand Prix van Spanje 2016, zijn debuut voor Red Bull Racing. De Nederlander hield de Ferrari van Kimi Raikkonen knap achter zich en bekroonde zijn eerste optreden voor het topteam met een sensationele zege. Met 18 jaar en 228 dagen werd Verstappen daarmee de jongste winnaar van een Formule 1-race ooit. Bovendien werd hij de eerste Nederlander met een GP-zege achter de naam.

Jongste coureur op het F1-podium

Max Verstappen: 18 jaar, 228 dagen

Lance Stroll: 18 jaar, 239 dagen

Lando Norris: 20 jaar, 235 dagen

Sebastian Vettel: 21 jaar, 73 dagen

Daniil Kvyat: 21 jaar, 91 dagen

Met zijn zege in de Spaanse Grand Prix van 2016 werd Max Verstappen ook direct de jongste rijder op het Formule 1-podium aller tijden.

Jongste coureur met een snelste raceronde

Max Verstappen: 19 jaar, 44 dagen

Lando Norris: 20 jaar, 235 dagen

Nico Rosberg: 20 jaar, 258 dagen

Charles Leclerc: 21 jaar, 166 dagen

Esteban Gutierrez: 21 jaar, 280 dagen

De Grand Prix van Brazilië 2016 werd een 1-2 voor Mercedes, maar opnieuw schreef Max Verstappen geschiedenis. De Red Bull-coureur legde beslag op de snelste raceronde, de eerste uit zijn loopbaan. Daarmee werd hij de jongste rijder met een snelste raceronde achter zijn naam: 19 jaar en 44 dagen.

Meeste F1-overwinningen in één seizoen

Max Verstappen: 14 (2022)*

Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013): 13

Michael Schumacher (2002), Sebastian Vettel (2011) en Lewis Hamilton (2014, 2018, 2019, 2020): 11

In het seizoen 2022 stond er geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander werd op overtuigende wijze voor de tweede maal wereldkampioen. Bovendien verbeterde hij een uniek record: het hoogste aantal overwinningen in één seizoen. Met zijn zege in de Grand Prix van Mexico kwam Verstappen op veertien zeges. Daarmee verwees hij de Duitse iconen Michael Schumacher en Sebastian Vettel naar de tweede plaats in de eeuwige ranglijst. Het hoogste percentage overwinningen in een seizoen staat overigens op naam van Alberto Ascari met 75 procent (zes zeges in acht GP’s in 1952).

* nog twee races te gaan

Meeste punten in één F1-seizoen

Max Verstappen: 416 (2022, 20 races*)**

Lewis Hamilton: 413 (2019, 21 races)

Lewis Hamilton: 408 (2018, 21 races)

Sebastian Vettel: 397 (2013, 19 races)

Max Verstappen: 395,5 (2021, 22 races)**

De dominantie van Max Verstappen in het Formule 1-seizoen 2022 wordt bevestigd met zijn puntentotaal. De Red Bull-coureur verbrak in dat seizoen het recordaantal punten in een jaargang. Met zijn zege in de Grand Prix van Mexico ging de Nederlander voorbij aan het record van Lewis Hamilton uit 2019. Op dat moment waren er nog twee races en een sprintrace te gaan.

* nog twee races te gaan

** inclusief drie sprintraces

Meeste podiumfinishes in één seizoen

Max Verstappen: 18 (2021)

Michael Schumacher 2002), Sebastian Vettel (2011, 2015), Lewis Hamilton (2015, 2016, 2018, 2019, 2021): 17

Sebastian Vettel (2013), Lewis Hamilton (2014), Nico Rosberg (2016), Max Verstappen (2022*): 16

In zijn eerste titeljaar was Max Verstappen uitermate constant. Met 18 podiumfinishes in 22 races legde hij de basis voor de wereldtitel. Met dat aantal schreef hij direct geschiedenis: dit is het hoogste aantal podiums in één seizoen. Procentueel gezien kan niemand tippen aan het seizoen 2002 van Michael Schumacher: de Duitser stond dat jaar in alle races op het ereschavot, dus een score van 100 procent.

* nog twee races te gaan

Andere records die Max Verstappen in handen heeft:

Jongste coureur (23 jaar, 277 dagen) met een grand slam - Oostenrijk 2021

Eerste Nederlander met een pole-position - Hongarije 2019

Eerste Nederlander aan de leiding van het WK - Monaco 2021

Eerste Nederlander met een F1-wereldtitel - Abu Dhabi 2021

Eerste Nederlander met twee F1-wereldtitels - Japan 2022

