Goed nieuws voor voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger. Na 28 jaar is zijn gestolen Ferrari 512M door de politie teruggevonden in Engeland. Tijdens de Grand Prix van Imola in april 1995 werden twee van deze auto's ontvreemd en die van de Oostenrijker is nu dus weer gevonden. De Britse politie spreekt in een statement vooral zijn dank uit aan Ferrari, dat begin januari aan de bel trok.

Op dat moment was namelijk een Amerikaanse autokoper geïnteresseerd om de 512M over te nemen en iemand uit het Verenigd Koninkrijk was daar een tussenpersoon in. Ferrari deed uitgebreide controles naar de herkomst van de auto en kwam tot deze ontdekking. De Organised Vehicle Crime Unit van de politie werd ingelicht en ook zij zijn de boeken ingedoken. Uit het onderzoek bleek dat de auto kort na de diefstal naar Japan werd verscheept, waarna eind 2023 de auto in het Verenigd Koninkrijk aankwam. De politie heeft de auto in beslag genomen.

Officier Mike Pilbeam had de leiding over het onderzoek en legt uit dat samenwerking de sleutel was tot de oplossing. "De gestolen Ferrari heeft een waarde van bijna 350.000 pond en was bijna 28 jaar vermist. Onlangs is het ons gelukt om hem weer op te sporen", aldus de politieman. "Het onderzoek was intensief en we hebben met autoriteiten over de hele wereld contact gehad. We hebben korte lijntjes gehad met onze partners bij de National Crime Agency, maar ook met Ferrari en internationale autodealers. Het samenwerken was erg belangrijk, want zo weten we wat de achtergrond van de auto is en daardoor konden we voorkomen dat de auto werd geëxporteerd."

Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. Ook zijn er in het kader van dit onderzoek geen arrestaties uitgevoerd. De tweede gestolen Ferrari is nog niet teruggevonden en blijft dus nog vermist.