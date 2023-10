Berger: Onzin dat coureurs drie jaar nodig hebben in F1, kijk maar naar Piastri

Met name AlphaTauri-teambaas Franz Tost, die na dit seizoen afzwaait, heeft vaker gezegd dat rookies minstens twee tot drie jaar nodig hebben om zich volledig aan de Formule 1 aan te passen. Zo werd dat ook gezegd van Mick Schumacher, die na twee seizoenen afscheid moest nemen van Haas F1 en hoopt voor een derde seizoen terug te keren. Volgens Gerhard Berger toont McLaren-coureur Oscar Piastri echter aan dat dat 'onzin' is. "In het verleden werd vaak gezegd: rij één, twee of drie jaar Formule 1 en raak aan alles gewend", zegt Berger in Sport und Talk aus dem Hangar-7 van ServusTV. "Neem me niet kwalijk, maar dat is gewoon onzin! Gewoon instappen en rijden. Max Verstappen was meteen snel, Lando Norris was dat en nu is Piastri dat. Dit zijn gewoon uitstekende talenten."

De tienvoudig Grand Prix-winnaar was opnieuw onder de indruk van Max Verstappen, die in de Grand Prix van Qatar van pole-position elke ronde aan de leiding ging om zijn 49ste F1-zege te veroveren. "Het is fascinerend en sensationeel hoe deze jongen zoveel races aan kop rijdt, zonder fouten te maken! Max is naast deze topprestatie een ongelooflijk sympathieke jongen. Ik heb maar weinig Formule 1-coureurs gezien die zijn zoals hij. Hij geeft altijd antwoord, blijft altijd geduldig en aardig. De man is door en door een goede vent." Volgens Berger is Verstappen zo sterk, juist doordat hij zo domineert in de Formule 1. "Als je zoveel races wint, dan leer je niet alleen elke race, maar groeit je zelfvertrouwen alsmaar."

Naast Red Bull en McLaren eiste ook nog een ander team een hoofdrol op in Qatar, al was dat in dit geval in meer negatieve context: Mercedes. George Russell en Lewis Hamilton konden vanaf P2 en P3 voor podiumplaatsen gaan op het Losail International Circuit, maar in bocht 1 ging het al fout tussen de twee teamgenoten. Hamilton, die op de zachte band was begonnen, probeerde het buitenom maar knalde tegen de W14 van Russell op. "Het was overduidelijk wie de schuldige was", stelt Berger, die met de vinger naar de zevenvoudig wereldkampioen - die uitviel - wijst. "Wat ik wel goed vond, was dat Hamilton meteen zijn excuses aanbood. De moed hebben om na zo'n situatie de schuld op je te nemen, dat is indrukwekkend."