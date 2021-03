De nieuwe Williams FW43B maakte vorige week op Silverstone al zijn eerste meters, maar de Britse renstal zal de auto vrijdagmiddag pas officieel presenteren. Het team heeft vandaag bekendgemaakt dat fans daarvoor gebruik kunnen maken van een speciale augmented reality-app, waarmee ze de auto waar dan ook kunnen projecteren op hun telefoon. Daarmee kan de nieuwe Williams bijvoorbeeld virtueel bewonderd worden in de woonkamer of op de eigen oprit.

FW43B in je eigen woonkamer

“Fans over de hele wereld kunnen de nieuwe livery bewonderen met behulp van een speciale app, die een 3d-model van de FW43B op ware grootte kan projecteren in de eigen woonkamer”, laat Williams weten in een verklaring. Voor de presentatie kunnen fans nu al de 'Williams Racing AR Launch 2021-app' downloaden in de Apple store. Voor Android-gebruikers zal de app zo spoedig mogelijk ook te downloaden zijn.

De officiële onthulling van de nieuwe Williams vindt vrijdagmiddag plaats om 15.00 uur Nederlandse tijd. Fans die de app gedownload hebben, zullen een pushmelding ontvangen zodra de auto virtueel te bewonderen is. Vervolgens kunnen geïnteresseerden ook getuige zijn van een persconferentie, waarin coureurs George Russell en Nicholas Latifi, teambaas Simon Roberts en CEO Jost Capito het woord zullen nemen.

Williams is vrijdag het voorlaatste team dat de kleurstelling voor 2021 onthult. Ferrari is op 10 maart de laatste renstal die de nieuwe livery zal presenteren.