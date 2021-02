Williams stuurt FW43B voor eerste meters rond over Silverstone

Anderhalve week geleden maakte Williams al bekend dat het strijdwapen voor 2021 op 5 maart gepresenteerd wordt. Daarmee is de renstal een week voor de start van de wintertest in Bahrein een van de laatste teams die de nieuwe wagen aan de wereld toont. Dat betekent echter niet dat Williams in tijdsnood komt om de wagen, die de naam FW43B gaat dragen, op tijd af te ronden, want woensdag heeft men de eerste meters afgewerkt met het nieuwe ontwerp. In navolging van McLaren, dat maandag de MCL35M presenteerde en dinsdag een filmdag afwerkte, werd Williams het tweede team dat in actie kwam met de nieuwe F1-bolide voor 2021.

Evenals McLaren deed de in Grove gevestigde stal dat op Silverstone, zo liet het team doorschemeren in een video op Twitter. Daar mochten de rijders in totaal zeventien ronden rijden, wat bij elkaar uitkomt op een totaal van 100 kilometer. Optimale omstandigheden had men daar niet bij, want de spray achter de FW43B maakt duidelijk dat het asfalt behoorlijk nat was. Desondanks is de dag goed verlopen voor het team, dat het geplande programma afgerond zou hebben. Uit de beelden valt niet op te maken hoe de FW43B van Williams eruit komt te zien, want de beelden die van de auto getoond worden zijn onscherp. Ook over de kleurstelling valt hierdoor weinig te zeggen, hoewel de contouren van de auto duidelijk donkerder lijken dan bij de FW43 uit 2020.

Naar verluidt heeft zowel George Russell als Nicholas Latifi zijn eerste meters gemaakt in de nieuwe Williams-auto. Het team houdt daarmee in 2021 vast aan de coureurs die vorig jaar ook al in actie kwamen. Mercedes-protegé Russell begint aan zijn derde jaar in de Formule 1 en het laatste jaar van zijn contract bij Williams, terwijl Latifi aan de vooravond van zijn tweede F1-seizoen staat. Afgelopen seizoen scoorde het team geen punten, maar desondanks was er een positieve trend te zien qua snelheid. Achter de schermen veranderde het nodige met de overname door Dorilton Capital en het vertrek van de familie Williams. Ook werd Jost Capito aangetrokken als de nieuwe CEO van Williams.

Alfa Romeo brengt teaser van nieuwe F1-bolide

Ook Alfa Romeo heeft woensdag een eerste glimp van de auto voor het seizoen 2021 prijsgegeven. De door Sauber gerunde renstal heeft plaatste op Twitter een foto waarop de contouren van de C41 duidelijk zichtbaar zijn, maar de lichtinval maakt het onmogelijk om verdere details te zien. Slimmeriken die proberen meer van de auto te zien door de helderheid van de foto te vergroten, krijgen net als vorig jaar een verborgen boodschap te zien. Het blijft tot aanstaande maandag dus gissen hoe de C41 eruitziet, op die dag wordt de wagen in het Poolse Warschau onthuld.