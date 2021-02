Williams maakt presentatiedatum van F1-auto 2021 wereldkundig

Williams beleefde vorig seizoen een historisch dieptepunt. Het jarenlange verval heeft in 2020 tot een heel seizoen zonder schamel WK-punt geleid. Toch waren er ook lichtpuntjes. Zo is er dankzij de nieuwe eigenaren meer financiële slagkracht gekomen dan voorheen en heeft men in Russell een sterke vaandeldrager op het circuit. De jonge Brit stapt maar wat graag in bij Mercedes, maar blijft in 2021 nog 'gewoon' actief voor het team uit Grove.

De auto waar hij het mee moet doen, ziet op 5 maart het eerste levenslicht. Althans voor het deel dat niet uit 2020 wordt meegenomen, de reglementen zijn immers stabiel. Williams plant de presentatie daarmee exact een week voor de eerste winterse testdag in Bahrein. Een zeperd zoals in 2019, toen de FW42 te laat klaar was voor de filmdag en ook de eerste testdagen in Barcelona werden gemist, moet daarmee worden voorkomen.

Nu we het toch over de naam van de auto hebben: Williams heeft net als Red Bull gekozen voor het toevoegen van een 'B' aan de naam van 2020. Het moet de continuïteit tussen beide F1-jaargangen en dus beide auto's benadrukken. Met de letters FW houden de nieuwe eigenaren, ondanks het vertrek van de familie Williams, vast aan een bekende traditie. In het onderstaande filmpje is overigens ook meteen te horen hoe de Mercedes-motor in de Williams-creatie van dit jaar zal klinken.

VIDEO: Williams kondigt 'launch date' aan en deelt ook meteen audio van fire-up