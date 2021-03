De Vries ‘heel dankbaar’ voor reserverol bij Mercedes F1-team

De Vries was sinds 2019 al als simulatorrijder bij Mercedes aan het werk, waardoor hij regelmatig in de fabriek in Brackley te vinden was. Door zijn promotie naar de functie van reserverijder zal hij dit jaar ook naar een deel van de Formule 1-races afreizen, om indien nodig in te vallen, mocht Lewis Hamilton of Valtteri Bottas om wat voor reden dan ook niet kunnen rijden. De Vries, die in december zijn testdebuut voor Mercedes maakte tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi, is de opvolger van Esteban Gutierrez, wiens superlicentie zou zijn verlopen.

De Vries is vanzelfsprekend in zijn nopjes met zijn nieuwe rol bij het Mercedes Formule 1-team. Voor hem voelt de promotie als een teken van waardering voor het werk dat hij tot dusver voor de renstal heeft verzet. “Ik waardeer het heel erg dat ze het op deze manier laten blijken. Ik ben daar heel erg dankbaar voor”, zegt De Vries tegen Motorsport.com. “Ik ben sowieso heel dankbaar voor alle kansen die zij mij tot op heden hebben gegeven en het vertrouwen dat ze in mij hebben getoond. Maar tegelijkertijd realiseer ik me heel goed hoe deze sport in elkaar steekt. Je bent zo goed als je laatste race.” En die vlag gaat in zekere zin ook op voor dit soort functies. “Het draait altijd om presteren en dat is dan ook waar ik me altijd op focus.”

De Vries deelt de werklast dus met Vandoorne. In veel gevallen betekent dit dat als de Nederlander op het circuit is, de Vlaming het team vanuit de simulator in de fabriek ondersteunt. En vice versa. Al is die verdeling niet in beton gegoten. “Het ligt er een beetje aan wat voor weekenden het zijn en of er geen clashes zijn”, ligt De Vries toe. Ook kan het bij races in Europa zo zijn dat De Vries of Vandoorne op vrijdag nog in de simulator zit en die avond of de volgende ochtend nog naar het circuit afreist om stand-by te staan. “Als de race dicht bij de fabriek is, zou je in de simulator kunnen zitten en daarna nog naar het circuit kunnen vliegen, afhankelijk van de reisrestricties. Dus het ligt er een beetje aan. De situatie is niet iedere race gelijk”, weet De Vries.

Vorig jaar moest Hamilton de Sakhir Grand Prix laten schieten omdat hij corona had opgelopen. Mercedes deed op dat moment geen beroep op een van de reserverijders, maar op George Russell, die voor één wedstrijd van Williams werd geleend. Gevraagd of hij daadwerkelijk een kans maakt om in te vallen als een van de racerijders niet beschikbaar is, of dat hij ervan uitgaat dat Russell in geval van nood weer instapt, antwoordt De Vries: “Ik denk dat het van de situatie afhangt. Vorig jaar in Bahrein was de situatie best wel bijzonder. Ze wisten al heel vroeg dat Lewis positief was getest. En we weten allemaal hoe goed George is en dat hij de volgende in lijn is [voor een racezitje bij Mercedes], dus ik vond die beslissing op zich heel begrijpelijk. Je weet het natuurlijk nooit [of er een kans komt in te vallen]. Dat is afwachten.”

Red Bull versus Mercedes

De Vries hoopt op een mooi en succesvol Formule 1-seizoen voor Mercedes, dat dinsdag online de nieuwe auto onthulde. “Ik denk dat we dit jaar een strijd gaan zien tussen Mercedes en Red Bull. Het is op dit moment natuurlijk nog gissen en speculeren, maar feit is dat er relatief weinig veranderd is aan de reglementen. Er zijn wel een paar aerodynamische wijzigingen, zoals de vloer die minder ver doorloopt naar het achterwiel en iets meer wordt afgesneden, waardoor de auto’s wat downforce en efficiency verliezen. Maar verder zijn er geen grote veranderingen, dus ik ben ervan overtuigd dat Mercedes wederom zeer sterk zal zijn. Hopelijk wordt het een spannende strijd voorin, want dat zou uiteindelijk wel het mooiste zijn voor de sport.” Lachend: “Zolang Mercedes maar aan het langste eind trekt!”

Volgens De Vries is het ‘echt heel indrukwekkend’ om de geoliede machine van Mercedes van binnenuit aan het werk te zien. “Je merkt gewoon dat het een hele efficiëntie operatie is. Wat ik vooral bewonder, is de mentaliteit en de motivatie van iedereen in het team. Een podiumplek stemt ze niet tevreden. Toen ik tijdens het raceweekend in Abu Dhabi mee mocht kijken bij het team en zag hoe het team tweede en derde werd achter Max, kon ik gewoon de pijn op de gezichten aflezen. En je zou denken dat je na zo’n kort en intensief seizoen er wel een beetje klaar mee bent en blij bent dat je naar huis kan gaan en even op adem kan komen, en helemaal geen zin meer hebt in een rookietest. Maar het tegendeel was waar. Ik werd heel erg warm ontvangen en ze waren juist erg gemotiveerd om te kijken hoe ik het zou doen én of ze informatie konden vergaren over waarom het weekend net niet helemaal had gebracht wat ze ervan gehoopt hadden. Die instelling en mentaliteit, die ervaar je overal binnen deze organisatie. En dat vind ik heel bijzonder na bijna een decennium van dominantie.”

Formule E prioriteit

De Vries benadrukt dat goed presteren in de Formule E dit jaar zijn voornaamste prioriteit heeft. Afgelopen weekend trapte hij zijn tweede seizoen in de elektrische raceklasse af met een overwinning en een negende plaats, waardoor de Mercedes-coureur na de seizoensopener in Saudi-Arabië aan de leiding gaat in het kampioenschap. Ondanks dat zijn naam bovenaan prijkt in de stand, wil hij nog niet aan de titel denken. “Het voorspelbare aan de Formule E is dat het onvoorspelbaar is”, zegt hij met een glimlach. “Het format houdt het kampioenschap min of meer kunstmatig spannend tot aan het eind, omdat je met kwalificatiegroepen te maken hebt. Dus we zitten nu wel in een luxepositie [met de eerste plek in het kampioenschap] en natuurlijk willen we juist deel uitmaken van die eerste kwalificatiegroep, maar het brengt ook de nodige moeilijkheden met zich mee. Maar het klopt dat we een sterk eerste weekend achter de rug hebben. Ik denk dat het ook wel een mooie beloning was voor het team na al het harde werken na Berlijn [waar het vorige seizoen werd afgesloten]. Het was een goede start en natuurlijk hopen we deze lijn door te trekken, maar we blijven nederig en weten dat de rest niet stilzit. Het is bovendien veel te vroeg om te zeggen of we een klein voordeel hebben ten opzichte van de rest. Riyadh was ook een vrij specifiek circuit. We gaan het ondervinden in de aankomende wedstrijden.”

Of een racekans in de Formule 1 in zijn algemeenheid een klein stapje dichterbij is gekomen met zijn reserverol bij Mercedes? De Vries zegt er niet echt mee bezig te zijn. “Natuurlijk is dit een mooi gebaar van Mercedes, maar uiteindelijk ligt mijn prioriteit bij de Formule E. Daar zijn we een mooi team aan het bouwen en hebben we een mooie start van het seizoen achter de rug. Daar ligt echt mijn focus.”