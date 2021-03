Mercedes toont W12: Dit is de nieuwe F1-auto van Hamilton en Bottas

Door relatieve stabiliteit in de reglementen begint Mercedes weer als torenhoog favoriet aan het Formule 1-seizoen. De brigade van Toto Wolff bouwt met deze nieuwe creatie voort op de auto van vorig jaar, hetgeen aan de eerste beelden ook goed te zien is. Toch zijn er naast de licht aangepaste livery - nog wel overwegend zwart om aandacht te vragen voor diversiteit en BLM - wel degelijk enkele veranderingen te benoemen. De eerste daarvan is niet meteen zichtbaar: Dual Axis Steering, kortweg DAS, is zoals voorgeschreven verdwenen. "Dat is jammer voor ons, we hebben veel voordeel van DAS gehad op uiteenlopende circuits. We zijn best teleurgesteld dat het systeem niet meer toegestaan is, maar zullen net als andere teams met een conventioneel stuursysteem rijden", legt technisch directeur James Allison uit.

Topfavoriet, maar waakzaam door veranderingen

Een verandering aan de W12 die iets meer in het oog springt, betreft de vloer. De diagonale inkeping voor de achterwielen - voorgeschreven door de FIA - raakt alle teams en Mercedes ontspringt de dans niet. Het merk met de ster werkt heeft een lagere rake dan Red Bull, maar daar staat tegenover dat de wielbasis langer is. Dit maakt het volume van de diffuser kleiner dan bij Red Bull, maar de vloersectie aansluitend op die diffuser juist groter. De zichtbare inkeping voor de achterwielen maakt het in theorie iets lastiger om dit gedeelte van de vloer in dezelfde mate als een verlengstuk van de diffuser te gebruiken dan voorheen. "Dat ontbrekende stukje van de vloer lijkt misschien niet zo ingrijpend, maar die verandering kan op zichzelf al een seconde per ronde kosten. Alle veranderingen bij elkaar opgeteld kunnen teams dit jaar, in de meest pure vorm, terugwerpen tot rondetijden uit 2019."

Mercedes heeft er vanzelfsprekend alles aan gedaan om dit te voorkomen. De nog immer vrije aerodynamica helpt daarbij, net als twee tokens die ieder team mocht inzetten. "Het is voor ons een grote uitdaging geweest om in de voorbije maanden zoveel mogelijk van de verloren snelheid terug te winnen", vult Allison aan. Een deel daarvan moet ook uit de doorontwikkelde krachtbron komen. Mercedes had op dat vlak al behoorlijk de overhand in 2020, maar met een 'engine freeze' op komst wil men iedere gelegenheid om progressie te boeken met beide handen aangrijpen. "In het verleden had je steeds drie momenten waarop je een motorische upgrade kon introduceren. Maar sinds afgelopen jaar heeft iedere leverancier er nog maar eentje, voordat het seizoen begint. Je kunt jezelf geen fout meer permitteren, terwijl je alle verbeteringen wel meteen in die ene upgrade moet stoppen."

Mercedes op recordjacht met Hamilton, Bottas onder druk

Het totaalpakket van de getoonde W12 moet Mercedes dit jaar een achtste opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs opleveren, duizelingwekkende cijfers. Voor de rijderstitel kan Lewis Hamilton ook worden opgeschreven als favoriet. De Brit, die zoals bekend pas laat heeft bijgetekend, kan Michael Schumacher overvleugelen door nummer acht te pakken. De tegenstand zal in eigen gelederen, net als in de voorbije jaren, van Valtteri Bottas moeten komen. De Fin heeft tot dusver geen vuist kunnen maken over een heel seizoen, maar moet in 2021 iets laten zien. George Russell is immers aan het laatste jaar van zijn Williams-uitleenbeurt bezig en staat op de nominatie om volgend jaar de nieuwe creatie van Mercedes te besturen.

VIDEO: Kijk hier vanaf 12.00 uur naar de presentatie van de nieuwe Mercedes