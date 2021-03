Officieel: Kvyat dit jaar de vaste reservecoureur van Alpine F1

Kvyat heeft inmiddels zes jaar ervaring op zak als fulltime Formule 1-coureur, maar greep dit jaar naast een volwaardig F1-zitje. AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing, heeft immers resoluut voor Yuki Tsunoda gekozen als teamgenoot voor de onbetwiste kopman Pierre Gasly. Met steun van Honda stapt de eerste Japanse Formule 1-coureur sinds Kamui Kobayashi (2014) dit jaar in de al eerder gepresenteerde AT02.

Kvyat bleek het kind van de rekening en heeft zijn frustraties al subtiel geuit over de gang van zaken bij Red Bull. Zo kwam het nieuws van Tsunoda pas laat naar buiten en kon de Rus mede daardoor geen nieuw onderdak in de koningsklasse van de autosport vinden. Althans, niet als volwaardig coureur, maar Alpine biedt gedeeltelijk uitkomst met deze rol als reserverijder. "We hebben een sterke reservecoureur gevonden in de persoon van Daniil Kvyat", laat Alpine CEO Laurent Rossi weten. "Daar zijn we erg blij mee. Door de pandemie is het erg belangrijk om een goede reservecoureur in huis te hebben en Daniil heeft al bewezen dat hij snel en betrouwbaar is, ook in lastige omstandigheden."

Kvyat had eerder al uit de doeken gedaan dat hij in een vroeg stadium was benaderd voor een rol als reservecoureur. Dat blijkt bij deze om Alpine F1 te gaan. De formatie die vorig jaar nog als Renault door het leven ging heeft de 26-jarige man met 110 F1-starts achter zijn naam dinsdag officieel gepresenteerd als vaste reservecoureur voor 2021. Dankzij zijn ervaring en de kennis van beide Red Bull-teams kan hij ook achter de schermen van meerwaarde blijken. Nadat de A521 het eerste levenslicht zag, is het nieuws formeel naar buiten gebracht. Kvyat blijft zodoende nog iets langer betrokken bij de Formule 1 en mag door COVID-19 zelfs hopen op een invalbeurt in 2021. Helemaal nieuw is zo'n rol achter de schermen overigens niet voor de Rus. Zo fungeerde Kvyat in 2018 ook al als test- en reservecoureur van Ferrari.