In de afgelopen seizoenen reed Williams vaker achteraan dan het team lief was. Dit jaar moest voor een grote verandering zorgen, maar ondanks de nieuwe reglementen en de invoering van het budgetplafond rijden de blauwe wagens nog steeds achteraan het veld. Dit terwijl er vorig jaar wel stappen gemaakt werden. Williams-teambaas Jost Capito vindt dat vorig seizoen ook een beetje vertekenend was.

“Het ziet er in het kampioenschap uit alsof we een stap terug hebben gezet. Ik zie dat echter niet zo. Je moet het zo zien: de punten die we vorig jaar gehaald hebben om op de achtste plaats te komen, kwamen vooral van Spa. Daar hadden we eigenlijk geen race“, zegt Capito tegen Motorsport Magazine. Vorig jaar werd de Grand Prix van België na twee ronden achter de safety car afgevlagd door zware regenval en werden er halve punten uitgedeeld. George Russell eindigde op het podium door een tweede plek in de eveneens kletsnatte kwalificatie. “Het was geen geluk, maar dit jaar ging het niet zo. Dit jaar profiteerden we een beetje, maar niet zo veel. Goede strategische keuzes die ons in onduidelijke situaties punten brachten, maar we konden ook meer risico’s nemen dan anderen. Als je de prestaties in Austin bekijkt zie je dat we vorig jaar negentiende en twintigste waren in de kwalificatie. Dit jaar misten we Q3 op twee honderdsten. We zien hoe het team zich ontwikkelt. Dat is alleen niet aan de stand te zien. Natuurlijk is niemand blij om tiende te zijn. Ik ben dat allerminst.”

Niet ineens alles gelijk

De teambaas ziet Williams dit seizoen niet als grote teleurstelling. “Nee, überhaupt niet. De doelen die we voor dit jaar gesteld hebben, die hebben we bereikt of we zijn op de goede weg om ze te bereiken. Het budgetplafond betekent niet dat alles ineens op hetzelfde niveau is. In de laatste jaren hebben de grote teams ons budget vijf of tien keer overtroffen. Als je zegt dat je nu hetzelfde mag uitgeven, betekent dat niet dat het gelijk is. Het kost vijf tot tien jaar voordat het gelijk wordt, als dat überhaupt gebeurt. Er is ook een budgetplafond voor de investeringen. Wij moeten in dingen investeren, waarin andere teams dat al gedaan hebben. Wij moeten dat eerst inhalen. Dat duurt een paar jaar. Wij moeten geld uitgeven, dat andere teams in de afgelopen jaren uit hebben gegeven. Daarom is het niet zo dat je met de budgetcap ineens allemaal op hetzelfde niveau is, zo werkt dat niet.”

De doelen voor volgend seizoen zijn helder voor Capito. “Volgend seizoen moeten we in het middenveld mee kunnen rijden. We nemen met Logan [Sargeant] een risico door hem te laten debuteren. Het is niet zo alsof we een ervaren coureur naast Alex [Albon] zetten. Maar als je naar de strategie kijkt hoe we ons verder ontwikkelen, zijn we ook volgend jaar niet waar we willen zijn. Als je een eigen coureur wilt opbouwen, en dat moet je als je in de toekomst competitief wilt zijn, moet je hem zo vroeg mogelijk inzetten. Daarom weten we ook, dat we volgend jaar niet zijn waar we met twee ervaren coureurs zouden kunnen zijn. Dat nemen we op de koop toe. We zeggen dat volgend jaar nog niet zo’n grote stap is en dat accepteren we."