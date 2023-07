Williams zit sinds december vorig jaar zonder technisch directeur, Francois-Xavier Demaison verliet de renstal nadat toenmalig teambaas Jost Capito opstapte. Dit F1-seizoen is er geen vervanger voor Demaison aangesteld, vanaf volgend jaar neemt Pat Fry de plek in. De engineer verlaat voor deze kans het team van Alpine.

De nieuwe teambaas van Williams, James Vowles, heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij zich focust op het vinden van een nieuwe technische directeur en een nieuw hoofd aerodynamica, maar dat het een lastige zoektocht kan zijn. Volgens de Brit zijn er weinig goede mensen beschikbaar en bij een overstap moet Williams ook nog rekening houden met de gardening leave. Wel ziet Vowles dat zijn team aantrekkelijker wordt om voor te werken, de financiële mogelijkheden zijn groter en de prestaties worden beter.

"Ik kan je vertellen, onze mensen hebben hun hoofd omhoog en er wordt meer naar ons gekeken", vertelde Vowles aan Motorsport.com. "Ik denk dat iedereen realiseert dat onze investeringen goed zijn en dat de we een goede progressie laten zien. Ik heb in de F1 Commission over onze investeringen gesproken. We hebben geld, laat ons dat uitgeven. Dat heeft de aandacht getrokken, ze zien dat we de weg naar boven gevonden hebben."

Lange F1-carrière Fry

Fry is een oudgediende in de Formule 1. Zijn loopbaan begon in 1987 bij Benetton, waar hij zich bezig hield met de actieve ophanging, om later race-engineer te worden. Een overstap naar McLaren in 1993 zorgde ervoor dat de Brit weer met de actieve ophanging ging werken, totdat deze ophanging verboden werd. Na het verbod vervulde de 59-jarige Engelsman de rol van race-engineer bij de Britse renstal. Voor de auto's van 2005, 2007 en 2009 was Fry de technisch eindverantwoordelijke bij het team uit Woking. In 2010 zette de engineer de stap naar Ferrari om daar assistent technisch directeur te worden, waarna hij verschillende managementrollen vervulde bij de formatie uit Maranello.

In 2019 werd bekend dat Renault, de voorloper van Alpine, Fry binnen had gehaald. Een jaar later werd de Engelse engineer gepromoveerd tot technisch directeur, de rol die hij nog altijd vervult. Met het vertrek dient het volgende hoofdstuk in de veranderingen van de staf bij de Franse renstal zich aan. Eerder werd onder andere CEO Laurent Rossi opzij geschoven en nam Philippe Krief de taken van Rossi over.