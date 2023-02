In december bracht Williams naar buiten dat het afscheid zou nemen van teambaas Jost Capito en FX Demaison, die op technisch vlak de scepter zwaaide bij het Britse raceteam. Dat nieuws kwam voor velen als een verrassing, maar niet voor Capito zelf. De Duitser zegt zelf te zijn opgestapt door onder andere het flink groeiende aantal Grands Prix. De teller stond voor komend seizoen op 24 stuks, maar door de afgelasting van de race in China blijven er nog 23 over. Toch is dat eentje meer dan in 2022. Capito vond het wel welletjes en leverde zijn contract in.

Op de vraag of Capito al tot rust is gekomen, antwoordt hij lachend tegen AutoBild: "Er is niet zoveel rust geweest. Je moet nogal wat voorbereiden als je met pensioen gaat, dat aanvragen bijvoorbeeld." Veel mensen zagen zijn vertrek niet aankomen. Het leek alsof Capito op zijn plek zat. "Van buitenaf heb je daar natuurlijk niet echt goed zicht op, maar ik heb altijd gezegd dat ik dit twee, maximaal drie jaar wilde gaan doen. Er zijn inmiddels zoveel races dat het allemaal best vermoeiend is geworden en het duurt sowieso meer dan twee of drie jaar om een team terug te brengen naar de top."

Capito sprak veel met Williams over zijn toekomst en al snel kwamen ze tot de conclusie dat het beter was om het stokje over te dragen. Inmiddels is bekend wie dat van hem overneemt. Williams heeft een belangrijke slag geslagen door James Vowles bij Mercedes weg te trekken. De Brit is mede-verantwoordelijk voor het succes dat het Duitse merk vanaf 2014 boekte. Capito vindt Vowles een uitstekende keuze, al was de voormalig hoofdstrateeg van Mercedes ten tijde van Capito's vertrek nog niet in beeld. "Ik heb eerder nauw samengewerkt met James, net als met Mercedes en hun coureurs. Hij is ongelooflijk bekwaam. Ik mag hem graag. Hij is een goed mens. Uiteraard heb ik hem meteen gefeliciteerd."

Williams onthulde afgelopen maandag de nieuwe kleuren op de FW45. Vowles was echter niet niet van de partij. Zijn dienstverband start op 20 februari. Wie de nieuwe technische directeur wordt bij Williams, is nog niet bekendgemaakt.

Video: Williams onthult de livery op de FW45