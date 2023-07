Alpine schuift CEO Laurent Rossi opzij en benoemt nieuwe baas

Laurent Rossi werd in 2021 benoemd in de topfunctie bij sportwagenfabrikant Alpine. Zijn taak omvatte ook het algemene management van het Formule 1-team. Hij verving daar Cyril Abiteboul, die sinds 2014 aan het roer stond van de equipe, maar tot weinig successen kwam. Onder zijn bewind was er veel kritiek op de hybridemotoren van Renault, met name uit het Red Bull-kamp.

Toen het Formule 1-team niet meer de naam Renault maar Alpine zou dragen, legde CEO Rossi een ambitieus plan op tafel om van de organisatie uit Enstone een kampioensteam te maken. Met dit zogenaamde plan van honderd races zou Alpine vanaf 2024 regelmatig op het podium moeten eindigen. Voorlopig is dat slechts drie keer gebeurd: Esteban Ocon won in 2021 de Hongaarse Grand Prix en stond eerder dit jaar nog op het podium in Monaco, terwijl Fernando Alonso in 2021 op de derde plaats eindigde in de Grand Prix van Qatar.

Vorig jaar zette Alpine een stap vooruit en werd het team vierde bij de constructeurs, waarmee het McLaren achter zich liet en de top-drie - bestaande uit Red Bull, Mercedes en Ferrari - was genaderd. Dit seizoen loopt een stuk minder soepel voor Alpine, dat mede door problemen met de betrouwbaarheid en tijdstraffen na tien races op slechts de zesde plaats te vinden is, achter McLaren en Aston Martin. De slechte seizoensstart was aanleiding voor Rossi om op de Franse tv-zender Canal+ zijn onvrede te uiten. Hij sprak onder meer van 'amateurisme' binnen het team. "Het is teleurstellend”, zei Rossi voorafgaand aan de Grand Prix van Miami. "Het is eigenlijk slecht. We zijn het jaar begonnen met zwakke prestaties en een gebrekkige uitvoering. Dat is duidelijk. Onze positie in het kampioenschap is het geld dat we uitgeven niet waard. We zijn ver, heel ver verwijderd van ons doel voor dit jaar."

De uitspraken leidden tot vragen over de toekomst van teambaas Otmar Szafnauer, aangezien Rossi benadrukte dat hij verantwoordelijkheid droeg voor de prestaties van het Formule 1-team van Alpine. Daarnaast ging het al niet helemaal volgens plan bij Alpine, aangezien zij in 2022 niet alleen Fernando Alonso naar Aston Martin zag vertrekken, maar ook Alpine-junior Oscar Piastri aan McLaren verloor.

Nieuwe wijziging op managementniveau

Alpine heeft nu aangekondigd dat Rossi opzij is geschoven en dat hij 'nu zijn focus zal richten op speciale projecten die verband houden met de transformatie van de Renault Group'. De voormalig technisch directeur van Alfa Romeo en Ferrari-engineering baas Philippe Krief, die begin dit jaar bij Alpine kwam, neemt de taken van Rossi over. Hij blijft voorlopig wel aan als vicepresident engineering en product performance en rapporteert aan Renault Group CEO Luca de Meo. "Ik wil Laurent bedanken voor zijn niet-aflatende inzet gedurende de afgelopen twee jaar aan het roer van Alpine", zegt De Meo. "Laurent heeft een duidelijk en ambitieus plan voor het merk uitgestippeld. Hij heeft Alpine in de best mogelijke positie gebracht om de doelen voor de lange termijn te bereiken. Alpine is nu klaar om een nieuwe fase van de ontwikkeling in te gaan en een merk van de toekomst te worden."

Deze wijziging in de Alpine-top komt vlak na een andere ingreep op managementniveau . F1-motorbaas Bruno Famin werd gepromoveerd tot vicepresident van Alpine Motorsports. Hij zou in die taak direct rapporteren aan Rossi en Szafnauer zou op zijn beurt aan Famin rapporteren.