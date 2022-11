Vettel niet bezig met positief einde van zijn F1-carrière

Nog twee races en dan is de Formule 1-carrière van Sebastian Vettel voorbij. Na de Grands Prix van Brazilië en Abu Dhabi hangt de viervoudig wereldkampioen zijn helm aan de wilgen. Vettel zegt dat de enige persoon die hij tevreden wil stellen met zijn prestaties, hijzelf is.

Op een vraag van Motorsport.com of hij op een positieve manier wil afsluiten, antwoordt hij: “Ik heb aan veel dingen gedacht voordat ik de beslissing maakte [om te stoppen]. Er zijn veel mensen die denken: is het belangrijk om een goede laatste race te hebben? Natuurlijk zou het mooi zijn om mijn laatste race te winnen, maar laten we realistisch zijn. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Natuurlijk denken mensen dat het beter is om positief af te sluiten, je laatste race te winnen, of nog een kampioenschap te winnen en er dan mee op te houden. Maar hoe meer ik er aan dacht, voelde ik dat ik de enige persoon ben voor wie dit echt belangrijk is Natuurlijk kun je zeggen dat het een mooi verhaal is. Maar om wie gaat het als ik vertrek? Ik bedoel het niet egoïstisch, maar op een bepaalde manier gaat dit alleen om mij. Dat is hoe ik er naar kijk. Ik heb er vrede mee. Ik weet dat mijn laatste race waarschijnlijk niet het hoogtepunt van al mijn races gaat worden. Maar dat maakt niet zoveel uit.

Na een grotendeels frustrerend tweede seizoen bij Aston Martin zette Vettel goede prestaties neer in Suzuka en Austin. In beide races won hij een gevecht in de laatste ronde. “Dat was natuurlijk mooi. Ik heb meer van deze races genoten, dan ik bijvoorbeeld deed in Mexico. Daar gingen vielen we gewoon terug omdat we te traag waren. Over het algemeen heb ik geluk gehad dat ik in zoveel races vooruit ging, en niet alleen achteruit.”

Te vroeg om terug te kijken

Gevraagd naar of Vettel zijn carrière wil samenvatten, zei hij dat het daar nog te vroeg voor is. “Ik heb nog niet teruggekeken. Misschien is dat meer iets voor over tien jaar. Maar ik ben er erg blij mee. Ik heb natuurlijk een hoop hoogtepunten gehad, met veel goede races en fijne mensen die ik heb leren kennen en waarmee ik gewerkt heb. Natuurlijk waren er ook momenten die misschien niet zo mooi waren, maar die hebben me denk ik wel geholpen om te komen waar ik nu ben. Ik heb nergens echt spijt van. Ik heb een mooie tijd gehad. Dat is de samenvatting. Het was een voorrecht. Ik ben blij met alles wat ik geleerd heb, heb mogen ervaren en alle steun die ik heb gehad, en hopelijk kan dit me een boost geven in het volgende hoofdstuk.”

Vettel heeft nu nog geen nostalgische gevoelens. “Ik weet niet hoe dat volgende week gaat zijn. Ik weet niet of ik er nu erg nostalgisch uitzie”, lacht de man uit Heppenheim. “Ik kijk uit naar de race die hier verreden wordt. Soms denk ik dat ik teveel tijd spendeer aan denken wat er later komt, en dat ik niet genoeg geniet van het heden. Maar ik kijk zelden terug, behalve als ik wil begrijpen waarom ik langzaam was of als we iets misten.”