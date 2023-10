Voormalig Williams-teambaas: Zet Sargeant minder onder druk

Met de bevestiging van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo bij AlphaTauri voor het Formule 1-seizoen 2024 zijn alle ogen op de rijdersmarkt op Williams gericht. Daar is namelijk nog het enige zitje waar nog géén zekerheid over is en dat is die van Logan Sargeant. De 22-jarige Amerikaan maakte dit jaar de opstap naar de Formule 1, maar heeft tot nu toe wisselvallig gepresteerd. Met name aan het begin van het seizoen kwam hij snelheid tekort en de laatste tijd heeft hij door zijn crashes de negatieve aandacht opgeëist. Toch heeft Williams-teambaas James Vowles zijn steun voor Sargeant uitgesproken en wil hij in 2024 door met de Williams-junior.

Voormalig Williams-teambaas Jost Capito, die de Amerikaan bevestigde voordat hij zelf afscheid nam van de F1, weet wel wat er fout gaat bij Sargeant. "Vorig jaar in de Formule 2, maar ook de jaren daarvoor, werd hij sterker en sterker onder druk. Hij heeft laten zien dat druk hem vleugels geeft", zegt Capito in een videogesprek met Formel1.de. "Ik heb de indruk dat dat op dit moment niet het geval is. Als de druk toeneemt, heeft hij de neiging om nog meer fouten te maken."

Wel merkt Capito - net als huidig teambaas James Vowles - dat Sargeant gedurende het seizoen wel sneller is geworden. Dat bewijs was er ook op Suzuka. "In de kwalificatie zat hij, tot aan de laatste bocht waar hij in de fout ging, op de tijd van Alex Albon. Qua snelheid wordt hij steeds beter. Het lijkt erop dat de druk hem snel maakt en dat hij snel kan rijden en goede tijden neerzet, maar dan nog steeds kleine foutjes maakt die vervolgens een grotere oorzaak en gevolg hebben", constateert de Duitser. "Ik denk dat als je echt achter hem wil staan en hem wil houden, dan moet je de druk van hem afhalen en hem vrij laten rijden."

Capito zou het in ieder geval wel hebben geweten hoe hij de situatie met Sargeant zou aanpakken. "Als je achter hem staat, dan moet je tegen hem zeggen: 'Luister. Ja, je moet hard gaan en je moet de snelheid laten zien. Maar het is niet tragisch en dramatisch als er dan iets gebeurt.' Natuurlijk is ook het kostenplaatje een probleem. Maar ik geloof dat als je een coureur aanmoedigt, hij minder fouten zal maken en er minder kapot zal gaan."