Williams wil vasthouden aan Sargeant: Dit moet slagen

Logan Sargeant kent voorlopig nog geen vlekkeloze tweede seizoenshelft. De Amerikaan belandde geregeld met zijn Williams FW45 in de muur, waardoor twijfels over zijn Formule 1-toekomst bij het Britse raceteam zijn toegenomen. In Nederland crashte de 22-jarige coureur in de kwalificatie én de race, in Singapore raakte hij de muur - maar kon hij met een beschadigde neus door - terwijl hij in Japan tijdens de kwalificatie hard met de baanafzetting in aanraking kwam.

Williams heeft juist aangegeven betere resultaten te willen zien, zodat ze Sargeant volgend jaar naast Alexander Albon kunnen houden. Tot op heden maakt de Amerikaan het echter alleen maar lastiger voor zichzelf. De crash op Suzuka riep speculaties op over het binnenhalen van Felipe Drugovich, Liam Lawson of Mick Schumacher als vervanger van de Amerikaan. Teambaas James Vowles wijst deze geruchten echter naar het rijk der fabelen. De Brit stelt dat Williams graag wil dat Sargeant in F1 slaagt en dat dat alleen maar mogelijk is door goed met hem samen te werken. "Logan heeft heel duidelijke doelen die hij voor het einde van het seizoen moet halen en we blijven continu met hem daaraan werken", zegt Vowles. "Dat is het belangrijkste: samenwerken. We willen dat hij slaagt en we willen hem volgend jaar in de auto te hebben. Dat is belangrijk voor ons. We hebben iemand uit F2 gehaald zonder dat er veel getest kon worden. Na anderhalve dag in Bahrein wensten we hem succes voor een seizoen dat voor alle rookies uiteindelijk een zware uitdaging werd."

Met name zijn grote crash in Japan trok de aandacht, maar Vowles zegt dat de data aangaf dat hij de progressie boekte die Williams van Sargeant wil zien. "Er waren zeker positieve dingen", vervolgt de voormalig hoofdstrateeg van Mercedes. "Ten eerste had Logan niet dezelfde specificatie als Alex. De updates op de auto van Alex zijn er nog niet voor Logan, dit vanwege het verloop van het jaar dat we hebben gehad. Het verschil in performance is niet het verschil die de tijdenlijsten vaak laten zien. Bovendien bouwde hij zijn Japanse weekend goed op. In VT3 klokte hij een tijd die overeenkwam met die van Alex. Bij het ingaan van de kwalificatie, tot aan de crash, zat hij binnen een tiende van Alex en dat op een van de lastigste circuits van het seizoen. De vooruitgang is op diverse vlakken zichtbaar, maar wordt ontsierd door een aantal problemen en crashes."

Vowles maakt duidelijk dat Williams in Sargeant wil investeren en niet zomaar wil opgeven. "We blijven met Logan werken en in hem investeren. We willen dat hij slaagt. Hij maakt een reis met Williams. We hebben een opleidingsprogramma voor jonge rijders waar we in blijven investeren. Pas op het moment dat we het einde bereikt hebben, gaan we beslissingen maken. Zover zijn we echter nog lang niet."

Video: Sargeant snoeihard de Tecpro-barriers in tijdens kwalificatie in Japan