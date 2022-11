Fittipaldi steunt sabbatical Ricciardo: "Kan sterker terugkomen"

Daniel Ricciardo wordt volgend Formule 1-seizoen vervangen door Oscar Piastri. De Australiër moet na twee tegenvallende seizoenen het veld ruimen bij McLaren. De kans op een vast stoeltje in 2023 wordt voor Ricciardo steeds kleiner. De enige theoretische mogelijkheid die hij nog heeft, is bij Haas. Echter heeft dat team al gekozen tussen Mick Schumacher en Nico Hülkenberg. De coureur uit Perth wordt ook gelinkt aan reserverol bij Mercedes of Red Bull Racing. In dat laatste geval zou dit een terugkeer naar Milton Keynes betekenen. Zelf opperde Ricciardo om het een jaar helemaal zonder F1 te doen, om daarna terug te keren. Hoewel menigeen roept dat dit niet verstandig is, denkt voormalig F1-kampioen Emerson Fittipaldi dat dit de Australische rijder juist goed zou doen.

"Ik geniet enorm van Ricciardo", trapt de Braziliaan af bij VegasInsider. "Als hij die knop in zijn hoofd kan omdraaien, wordt hij weer sterk. Het is een zeer getalenteerd coureur. Ik heb niets meer dan respect voor hem. Ik weet niet wat er in zijn hoofd gebeurd is, maar de juiste mindset moet weer komen om weer sterk te kunnen racen. Het is een prachtige coureur en een goede ambassadeur voor de sport. Ik weet zeker dat hij krachtig terugkomt. Naar mijn mening moet hij een jaar een stapje terugdoen en daarna terugkomen. Het kan een jaar worden waarin hij de boel kan analyseren."

Een Formule 1-coureur die vrijwillig stopt met de koningsklasse, is Sebastian Vettel. Fittipaldi vindt ook de Duitser een goede ambassadeur voor de sport, dit mede dankzij zijn houding in en buiten de auto. "Hij heeft daardoor veel geloofwaardigheid opgebouwd bij zijn fans", zegt de kampioen van 1972 en 1974. Hoewel Vettel vanaf volgend seizoen zijn F1-helm aan de wilgen hangt, liet hij eerder weten dat dit wellicht niet definitief is. "Hij houdt al sinds karten enorm van racen. Hij is op zeer jonge leeftijd begonnen, samen met zijn broer. Ik weet zeker dat hij het race erg gaat missen. Hem kan overkomen wat Fernando Alonso is overkomen. Het is mogelijk dat hij zich na een of twee jaar verveelt en nog de juiste leeftijd heeft om terug te keren. Met de juiste mindset kan hij het prima doen. Ik twijfel er niet aan dat hij niet zou kunnen terugkomen. Hij gaat de Formule 1 ontzettend missen. Hij houdt van de sport."