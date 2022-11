Daniel Ricciardo heeft laten weten dat hij volgend jaar niet terug te vinden is op de Formule 1-grid. De achtvoudig Grand Prix-winnaar maakt bij McLaren plaats voor zijn talentvolle landgenoot Oscar Piastri, die opeenvolgend kampioen Formule 3 en Formule 2 werd. Ricciardo staat open voor een reserverol in de Formule 1, om via die weg hopelijk een stoeltje te bemachtigen in 2024. De Australiër wordt voor een dergelijke rol in verband gebracht met Red Bull en Mercedes, maar heeft zelf nog niet formeel aangekondigd wat hij volgend jaar van plan is.

Mercedes gecharmeerd

Mercedes-teambaas Toto Wolff meent dat Ricciardo in gesprek is met een aantal teams over een reserverol, waaronder Red Bull. “Persoonlijk vind ik hem echt een goed karakter hebben, maar op het moment nemen wij nog geen beslissing over wie onze derde coureur volgend jaar gaat zijn”, vertelt Wolff. Mercedes zal uiteindelijk wel op zoek gaan naar een nieuwe derde coureur, aangezien de huidige reserverijders Nyck De Vries en Stoffel Vandoorne elders aan de slag gaan. De Vries heeft een vast stoeltje bemachtigd bij AlphaTauri, terwijl zijn Belgische collega zijn rol als reserverijder gaat vervullen bij het team van Aston Martin. Wolff noemt de ervaring van Ricciardo “een aanwinst voor ieder team”, maar benadrukt ook dat hij geen geruchten de wereld in wil brengen. “Wij hebben namelijk nog niks besloten”, aldus Wolff.

Met de bekendmaking dat Hamilton bij Mercedes blijft rijden nadat zijn huidige contract in 2023 afloopt, kan Ricciardo de stoeltjes in de top van de Formule 1 voorlopig afstrepen. De Australiër benadrukt dat hij volgend jaar op zijn gemak op zoek wil gaan naar een nieuwe uitdaging. “Ik wil een beetje afstand nemen van de sport, zodat ik mezelf kan resetten. Als er voor 2024 iets voorbijkomt wat ik wil, dan kom ik graag terug. Hopelijk bij een team dat vooraan rijdt.”