Vettel zou eenmalige F1-terugkeer op Suzuka serieus overwegen

Viervoudig Formule 1-kampioen Sebastian Vettel maakte afgelopen juli bekend eind dit seizoen te stoppen met de koningsklasse. Hiermee komt er een einde aan een imposante loopbaan van vijftien jaar. Het betekent ook dat de Duitser dit weekend zijn laatste F1-optreden maakt op Suzuka, zijn favoriete circuit. Hij scoorde er vier zeges en pakte er in 2011 de titel. De Aston Martin-coureur geeft eerlijk toe dat het toch allemaal wat vreemd aanvoelt wetende dat het zijn laatste Japanse GP wordt.

Op de vraag van Motorsport.com of Vettel interesse heeft om in de toekomst Japanse raceklassen te proberen, zodat hij weer op Suzuka kan racen, antwoordt hij: "Zeg nooit nooit. Ik ben gek op racen en op dit circuit voelde ik me door de passie altijd heel levendig. We gaan zien wat de toekomst brengt. Wellicht wordt een van de gasten in een van de toekomstige races hier wel een keer ziek. Je weet het niet. Ik hoop uiteraard niet dat ze ziek worden! Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet erg vind om weer in een auto te springen om op Suzuka te kunnen racen. Op dit moment liggen er echter nog geen plannen, maar ik denk dat er nog vele toffe Japanse Grands Prix gaan volgen. We gaan het zien."

Vettel bevestigt serieus te zijn met zijn opmerking. Hij grijnst bij het idee om voor een enkele wedstrijd terug te keren. "Ja hoor, als iemand een coureur voor een race wil inschrijven", gaat hij verder. "Ik weet alleen zeker dat de andere mannen niet blij zijn om eenmalig een stap opzij te zetten, maar het is wel iets wat ik serieus zou overwegen." Vettel behaalde vier zeges met Red Bull op Suzuka, waarvan de eerste in 2009. In 2019 greep hij met Ferrari de pole-position. De nu Aston Martin-coureur heeft nog geen plannen voor na zijn F1-carrière. Zijn 300e F1 Grand Prix rijdt de man uit het Duitse Heppenheim eind november in Abu Dabi, dat wordt tevens zijn laatste.