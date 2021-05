De afweging tussen het doorontwikkelen van de huidige auto en het focussen op de ontwikkeling van de nieuwe auto voor het volgende seizoen met de nieuwe regels, vormt dit jaar voor alle Formule 1-teams een bijzondere uitdaging. Mercedes en Red Bull zijn in hun strijd om de wereldtitel verwikkeld in een wapenwedloop, maar andere teams (zoals Haas) hebben aangegeven dat ze dit seizoen laten voor wat het is en zijn al volledig overgeschakeld op 2022.

Na afloop van de Grand Prix van Spanje gaf Laurent Mekies, sportief directeur van Ferrari, aan dat de Scuderia al voor “90 procent tot 95 procent” was overgestapt op het ontwikkelen van de nieuwe auto. Bij Williams zit men op een vergelijkbaar niveau, zegt Dave Robson, hoofd van de auto-ontwikkeling. “De tijd in de windtunnel wordt bijna uitsluitend gebruikt voor de nieuwe auto.” En ook de aerodynamica afdeling is nauwelijks nog bezig met de huidige auto, vervolgt Robson. “We zitten in de laatste fase van nieuwe onderdelen voor de huidige auto.”

Dat de ontwikkeling van de huidige auto stilstaat betekent niet dat Williams niets meer verwacht van de FW43B. “Er is een paar onderdelen waar we niet helemaal tevreden over waren; een paar testonderdelen die we op de auto hadden en er weer af hebben gehaald en die we nu aan het bewerken zijn”, legt Robson uit. En dus verwacht hij dat er nog wel wat halen valt uit de wagen van George Russell en Nicholas Latifi. “Het zal onze wereld dit seizoen niet volledig op z’n kop zetten, maar er komt wel wat aan, zeker.”

In Barcelona was George Russell al vol lof over de auto. De jonge Engelsman liet na afloop van de Spaanse Grand Prix optekenen dat de wagen “zo goed als nooit tevoren aanvoelde.”