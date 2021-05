De race was acht ronden oud toen Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri met een technisch probleem aan de buitenkant van de tiende bocht parkeerde en de safety car naar buiten moest komen. Williams greep het moment aan om zowel George Russell als Nicholas Latifi naar de pits te halen en van nieuwe banden te voorzien. Met nog tien ronden te gaan zag het er nog goed uit voor Russell. Hij reed vlak achter Fernando Alonso op de tiende plaats. Maar de race duurde net een paar ronden te lang voor de Williams-coureur. In de slotfase moest hij toezien hoe een trits rijders hem op nieuwere zachte banden voorbij stoof.

De strategische gok leverde uiteindelijk dus geen punten op – Russell werd veertiende in de Grand Prix van Spanje, Latifi zestiende – maar de jonge Brit kon de poging van het team uit Grove wel waarderen. Op de vraag of het mogelijk anders voor hem was afgelopen als hij Alonso had ingehaald, toen hij de Spanjaard in het vizier had, antwoordde Russell in gesprek met onder andere Motorsport.com Nederland: “We hebben het erg goed gedaan door aan het begin een pitstop te maken tijdens een safety car en wie weet wat er was gebeurd als ik Alonso voorbij was gegaan. Maar aan de andere kant hielp het feit dat ik Alonso voor me had ook om de snellere wagens iets langer voor te blijven. Hierdoor kon ik namelijk mijn DRS gebruiken.”

De Brit vermoedt dat de uitkomst niet veel anders zou zijn geweest als hij de Alpine te grazen had genomen, gezien het snelheidsverschil met Lando Norris, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Pierre Gasly en Sebastian Vettel, die hem één voor één voorbij gingen. “Ze hebben een auto die een halve seconde sneller is dan die van mij en reden op banden die een seconde sneller waren dan die van mij. Dus het zou hoe dan ook een immense opgave zijn geweest.”

“Ik ben echter erg blij dat we een gokje genomen hebben en onszelf zo in een positie hadden gemanoeuvreerd. Ik denk dat we alles bij elkaar een uitstekende job hebben gedaan. De auto heeft nog nooit zo goed aangevoeld in een race. Ik kan me in elk geval niet herinneren dat we eerder zo’n goede wagen hebben gehad. Dat de auto een genot was om mee te rijden, had voor een groot deel te maken met dat het een kalme dag was.” Met ‘een kalme dag’ doelt Russell op het feit dat er bijna geen wind stond. De windgevoeligheid van de FW43B is tijdens de vorige races immers de achilleshiel van Williams gebleken. Russell: “De windsnelheid bedroeg nog niet eens 10 kilometer per uur en er waren nauwelijks windvlagen, waardoor de auto consistent was om mee te rijden.”

Volgens Russell moet Williams het wel van dergelijke strategische gokken hebben dit jaar. “We zitten in een situatie waarin je dit soort dingen gewoon maar moet proberen. Als we voor een normale strategie waren gegaan, dan waren we misschien dichter achter de middenmoot gefinisht, maar dan waren we niet in de gelegenheid geweest om mee te doen aan het gevecht [voor de laatste WK-punten]. Het is lastig voor de mensen van de strategie om steeds voor dit soort gokken te gaan, maar we hebben in een heel seizoen uiteindelijk maar één goed resultaat nodig om tot een andere uitkomst in het constructeurskampioenschap te komen. Als coureur kan ik dat wel begrijpen. Je moet soms meer risico nemen dan je zou doen als je voor het kampioenschap aan het vechten bent. Dat maakt het echter heel wel anders dan ik gewend was van de lagere raceklassen, toen ik die kampioenschappen juist probeerde te winnen.”