McLaren verwacht weinig invloed van sprintraces op testprogramma

De eerste sprintrace in de Formule 1 staat gepland voor de zaterdag van de Grand Prix van Groot-Brittannië, half juli. Dat is pas over twee maanden, maar de teams zijn nu al druk bezig met het inschatten van de volledige impact die het nieuwe format zal hebben.

Al jaren volgen de teams een vaste routine van drie vrije trainingen als voorbereiding op de kwalificatie van zaterdag en de daaropvolgende race op zondag. Maar tijdens een Grand Prix met een sprintrace wordt dat teruggebracht naar één training en een kwalificatie op vrijdag en een training en een sprintrace op zaterdag. Vervolgens volgt op zondag zonder enige specifieke voorbereiding de Grand Prix zelf.

De Grand Prix van Emilia-Romagna van vorig jaar gaf al vast een voorproefje van hoe zo’n alternatief raceweekend er uit kan zien. Door logistieke problemen vond er in Imola geen vrijdagtraining plaats en slechts één enkele zaterdagochtendtraining, waarna direct de kwalificatie volgde. In de enige trainingssessie lag de nadruk direct op het optimaliseren van de auto voor één snel rondje kwalificeren en niet op de long runs voor de race. De vrijdag van het sprintweekend zal een vergelijkbaar patroon volgen, met dat verschil dat de training slechts één uur zal duren, terwijl de zaterdagochtendsessie op Imola vorig jaar nog anderhalf uur duurde. Het tweede verschil is dat de teams weten dat ze in een sprintrace-weekend op zaterdagochtend nog een training hebben waarin ze alvast wat voorwerk kunnen doen voor de zondag.

“Onze simulatie-jongens hebben al tijdens het opstellen van deze regels [door de FIA] geprobeerd om een idee te krijgen van hoe het gaat uitpakken”, zegt technisch directeur James Key van McLaren. “Ik denk dat het voor ons – vanuit het perspectief van de auto – niet echt iets verandert, behalve dat we ons moeten afvragen hoe we ons snel kunnen aanpassen aan een andere opzet van het weekend. We zullen dus moeten proberen om die weekends op een andere manier te gebruiken.”

Zo verwacht Key dat een sprintrace-weekend door de beperkte trainingstijd niet het optimale moment zal zijn om nieuwe onderdelen op de auto uit te proberen. “Als je bedenkt wat we in Barcelona hebben gedaan met al die nieuwe aerodynamische onderdelen dan is het heel moeilijk om dat in een sprintrace-weekend te doen. Er is dan gewoon niet genoeg tijd."

"Ik denk dan ook dat we zo’n [sprint] weekend vanuit technisch perspectief anders zullen benaderen”, legt Key uit. “We zullen ons beter voorbereiden op de set-up en we zullen zeker veel meer werk in de simulator moeten doen om te kijken hoe een sprintrace zou kunnen uitpakken. Daarna is het een kwestie van afstellen. Dus ik denk dat het voor een kwestie van extreem goed voorbereiden zal zijn en een heel duidelijk testprogramma voor de coureurs.”