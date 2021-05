Nico Rosberg verraste vriend en vijand door op 2 december 2016 – slechts een week na het behalen van zijn eerste titel – wereldkundig te maken dat hij per direct de Formule 1 de rug zou toekeren. Hij deed dat op de dag van de overwinningsceremonie in Wenen. Terugkijkend had hij zijn afscheid wat anders moeten aanpakken. “Ik had graag nog een maand de wereldtitel gevierd en dan op een gegeven moment gezegd: 'Ik stop ermee!'”, onthult de Duitser. “Als het aan mij had gelegen, had ik het in januari gedaan. Nog een maand feesten als wereldkampioen en dan Kerstmis en zo, en dan op een gegeven moment in januari zeggen: 'Ik stop ermee.'”

Dat hij zou terugtreden stond overigens al langer vast voor Rosberg, ondanks een lucratief contract dat hem tot eind 2018 aan Mercedes bond. Hij voelde ook na zijn kampioensrace in Abu Dhabi geen moment de behoefte om op zijn beslissing terug te komen. De fout die hij echter maakte, zo geeft hij nu toe, is dat hij uit beleefdheid Mercedes zo snel mogelijk op de hoogte wilde stellen van dat besluit. “Ik deed het alleen voor Toto en voor het team, heel simpel.” Het gaf zijn werkgever de tijd om zich te herpositioneren en op zoek te gaan naar een nieuwe coureur (uiteindelijk werd dat Valtteri Bottas). Dat was volgens Rosberg “de enige reden” waarom hij al op 2 december 2016 publiekelijk het einde van zijn rijderscarrière aankondigde.

De vacature die Mercedes plaatste na het vertrek van Nico Rosberg

De destijds 31-jarige coureur had uiteraard Toto Wolff en het management van Mercedes vooraf ingelicht. Alom werd destijds aangenomen dat de Oostenrijkse teambaas niet geheel ongelukkig was met het vertrek van Rosberg. Het betekende namelijk het einde van een langlopende vete binnen het team tussen de Duitse coureur en Lewis Hamilton. Volgens Rosberg klopt er echter niets van die theorie en probeerde het team hem juist over te halen om te blijven. “Vooral Niki [Lauda]”, zegt Rosberg daarover. “Natuurlijk zou het gemakkelijker [voor Mercedes] zijn geweest als ik was gebleven.” Rosberg was echter onvermurwbaar en besloot zijn helm aan de wilgen te hangen.

Het hele interview met Nico Rosberg over zijn carrière in de Formule 1, maar ook zijn nieuwe leven als teameigenaar in Extreme E en als duurzaam ondernemer verschijnt op 21 mei op het YouTube-kanaal van Formel1.de.