McLaren trekt de eenmalige kleurstelling door in de race-overalls, helmen en uitrusting van de coureurs en het team. De actie onderstreept de lange samenwerking tussen de oliemaatschappij en het Formule 1-team die vorig jaar nieuw leven werd ingeblazen.

Lando Norris zag de kleurstelling eerder deze week voor het eerst en is onder de indruk. De Engelsman is er van overtuigd dat de MCL35M zal opvallen in de straten van Monaco. “Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het verreweg de mooiste auto op de grid zal zijn”, aldus Norris. “Ik heb tegen Zak [Brown] gezegd dat het er zelfs beter uitziet dan onze huidige livery. Maar daarvan was hij dan weer niet erg overtuigd.” Ook Daniel Ricciardo kreeg de kleurstelling al te zien. “Ik vind het uiteraard geweldig. Het is cool! Ik bedoel, ik had niet nog een reden nodig om opgewonden te raken voor Monaco. Dus ik moet mezelf in bedwang houden, energie sparen voor volgend weekend. Maar het is echt geweldig.”

Het iconische logo van Gulf is sinds vorig seizoen te zien op de wagens en race-overalls van McLaren en het idee voor een volledige livery werd ingegeven door de wens van fans om iets extra’s te doen. Mike Jones, CEO van Gulf Oil International, legt uit: “Toen we vorig jaar de lancering deden, waren de reacties van de fans ongelofelijk. Er waren fans die hun eigen ontwerp hadden gemaakt en ons benaderden met de vraag: 'Waarom doen jullie dit niet?’ Dus Zak Brown en ik zijn gaan nadenken over de geschiedenis van Gulf en McLaren, om te kijken wat we kunnen doen, en van daaruit heeft het zich ontwikkelde.”

De reglementen van de FIA bepalen dat F1-wagens bij elke race in ‘substantieel dezelfde kleurstelling’ verschijnen, dus McLaren heeft toestemming moeten vragen voor de eenmalige overstap. Volgens McLaren CEO Brown was het geen enkel probleem om groen licht te krijgen. “Ze vonden het allemaal prachtig en keurden het goed.” Wel is de Amerikaan duidelijk dat het hier slechts een eenmalige actie betreft. “Op dit moment zijn we alleen van plan om er tijdens Monaco mee te rijden. Een speciale livery moet je speciaal houden. Het is iets dat niet zo vaak wordt gedaan in de Formule 1.

De kleurstelling van McLaren voor de Grand Prix van Monaco: 1 / 4 Foto door: McLaren De kleurstelling van McLaren voor de Grand Prix van Monaco: 2 / 4 Foto door: McLaren De kleurstelling van McLaren voor de Grand Prix van Monaco: 3 / 4 Foto door: McLaren De kleurstelling van McLaren voor de Grand Prix van Monaco: 4 / 4 Foto door: McLaren

Porsche 917

Gulf en McLaren hebben een lange relatie in de Formule 1 en in andere racecategorieën. Al in de jaren zestig sponsorde de oliemaatschappij Bruce McLaren in de Formule 1 en het Can-Am sportwagenkampioenschap. Gulf was ook actief in andere takken van autosport, zoals Le Mans. Een van de meest iconische sportwagens in de geschiedenis is de Porsche 917, uitgedost in het lichtblauw van Gulf.

Porsche 917 Photo by: Jeff Bloxham / Motorsport Images