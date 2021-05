Na een jaar afwezigheid door de coronapandemie staat de meest prestigieuze Formule 1-race aller tijden dit jaar weer op de kalender: de Grand Prix van Monaco. Het smalle stratencircuit rond de haven van Monte Carlo laat zien wie de jongetjes en wie de mannen van het huidige F1-veld zijn. In het verleden lieten grootheden als Ayrton Senna, Michael Schumacher, Graham Hill en Alain Prost hier hun klasse blijken, maar waren er ook enorme verrassingen te aanschouwen. Wie gaat er dit jaar met de meest gewilde overwinning van het seizoen naar huis?

De Formule 1-race in Monaco wordt alom gezien als de meest prestigieuze Grand Prix en een van de belangrijkste races ter wereld. Samen met de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans maakt de GP deel uit van de ‘Triple Crown’. Graham Hill is nog altijd de enige coureur ooit die alledrie de wedstrijden op zijn naam heeft geschreven. Juan Pablo Montoya en Fernando Alonso zijn de enige twee actieve rijders met twee van de drie overwinningen op zak. Zij missen respectievelijk de zeges in Le Mans en Indianapolis.

Spectaculaire onboard tijdens de Monaco Historique

Waarom rijdt de F1 niet op vrijdag in Monaco?

Het F1-weekend in Monaco kent een uniek tijdschema. In tegenstelling tot alle andere races vinden de vrije trainingen al op donderdag plaats. De Grand Prix vond oorspronkelijk plaats in het weekend van Hemelvaart en de vrijdag was een nationale vrije dag in Frankrijk. Hoewel de waarde van deze feestdag in de loop der tijd afgenomen is en de race niet meer in dat betreffende weekend plaatsvindt, houdt men toch vast aan de vrije vrijdag.

Daar komt nog een andere, commerciële reden bij. De race vindt namelijk plaats op de openbare weg en het aantal toegangswegen is zeer beperkt. Door de extra vrije dag kunnen leveranciers van hotels, restaurants en bars op vrijdag nog op pad. Tegenwoordig wordt er op vrijdag wel door een aantal supportklassen verreden, maar het programma is beperkt en vindt vooral in de ochtend plaats.

Formule 1-commentator Olav Mol heeft een nieuw boek uitgebracht: Een tweede leven met Formule 1. Meer informatie vind je hier!

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Monaco?

Het raceweekend in Monaco begint op donderdag met twee vrije trainingen. De tijden zijn wel volgens het gebruikelijke schema: de eerste vrije training start om 11.30 uur, de tweede sessie begint om 15.00 uur. Beide sessies duren een uur. Op zaterdag staat om 12.00 uur de laatste vrije training op het programma, waarna om 15.00 uur de kwalificatie start. De Grand Prix van Monaco 2021 vindt plaats op 23 mei en start om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Tijdschema F1 GP van Monaco

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Donderdag 20 mei 11.30u-12.30u Tweede vrije training Donderdag 20 mei 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 22 mei 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 22 mei 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 22 mei 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 22 mei 15.48u-16.00u Race Zondag 23 mei 15.00u