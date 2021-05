Regerend kampioen Lewis Hamilton leidt het kampioenschap momenteel met 94 punten, 14 punten meer dan Max Verstappen, maar het gat naar de nummer drie – Valtteri Bottas – is met 47 punten al enorm te noemen. Hoewel de strijd zich dus lijkt toe te spitsen op Hamilton en Verstappen, konden de prestaties van de beide tweede rijders van Mercedes en Red Bull aan het einde van de rit wel eens de definitieve doorslag geven. Volgens oud-coureur Martin Brundle heeft Mercedes in Bottas wat dat betreft de overhand op Red Bull, waar Sergio Perez met een vierde plaats als beste resultaat, voorlopig nog vrij weinig heeft laten zien.

Met de komst van de Mexicaan had het team van Verstappen gehoopt een extra wapen te handen te hebben om hier en daar punten van de Mercedes-coureurs af te kunnen snoepen, of op zijn minst Verstappen te kunnen helpen bij het (tijdelijk) afhouden van de concurrentie. In de eerste vier races van het seizoen is daar nog niet veel van terecht gekomen, constateerde ook Verstappen zelf na afloop van de Spaanse Grand Prix.

Brundle is – in gesprek met Motorsport-Total.com – dan ook kritisch over de kansen van Red Bull in het wereldkampioenschap. Hij vindt dat Perez zich rap zal moeten verbeteren. “Op dit moment lijkt het er meer op dat Bottas punten zal stelen van Verstappen dan dat Perez punten zal stelen van Hamilton, en dat zou wel eens cruciaal kunnen zijn", aldus de analist van Sky Sports F1.

Dat na Pierre Gasly en Alex Albon nu ook Perez worstelt bij Red Bull heeft volgens Brundle alles te maken met de filosofie van het team dat al jaren de eieren in het mandje van Verstappen legt. “Het lijkt erop dat de Red Bull vooral is ontworpen voor Verstappen's voorkeuren, voor zijn rijstijl en geweldige wagenbeheersing. Want Pierre Gasly, Alex Albon en nu Perez hebben het allemaal zwaar te verduren gehad”, aldus de Engelsman die de ervaren Mexicaan voorlopig nog het voordeel van de twijfel wil geven. “Maar hij zal zich nu extreem moeten inspannen om een rol te kunnen spelen en niet in te storten.”