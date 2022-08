Williams wil dat Albon harder wordt buiten de F1-auto

Alexander Albon keerde begin dit jaar terug op de F1-grid, nadat hij vorig seizoen de reservecoureur was van Red Bull Racing. De Thai heeft tot dusver drie punten gescoord voor Williams. In Australië kwam hij met de FW44 na een lange eerste stint van 57 ronden als tiende over de streep, terwijl in Miami een negende plaats werd gescoord. Ploegmaat Nicholas Latifi staat nog met lege handen en Albon is de Canadees ook qua rondetijden vaak de baas. In Frankrijk liet de Thai weten weer zelfvertrouwen te hebben en zich thuis te voelen bij de Britse renstal.

Williams-teambaas Jost Capito is onder de indruk van Albon, maar vertelt dat de renstal hem aanmoedigt om zowel op als naast de baan strijdlustig te zijn. "Hij is een echte vechter zodra hij het vizier sluit", zegt Capito. "Maar we vinden dat hij buiten de auto ook wel wat strijdlustiger mag zijn. Hij mag tegen de engineers bijvoorbeeld best wat harder zijn. Ik denk dat je daardoor ook een betere band met hen krijgt. Maar alles bij elkaar zijn we onder de indruk. Zijn jaar als reserve heeft hem goed doen begrijpen hoe de dynamiek tussen een coureur en een team werkt. Hij heeft een team vanaf de zijlijn zien werken met de coureurs en dat helpt hem volgens mij enorm."

Momenteel wordt er druk gespeculeerd over de rijdersbezetting bij Williams voor 2023. Albon lijkt aan te blijven, maar de positie van zijn ploegmaat is een stuk minder zeker. De Thai is met het team uit Grove in gesprek over een verlenging, maar lijkt zelf niet veel haast te hebben met het maken van een nieuwe deal. "Het is geen geheim dat de stoeltjes bij Red Bull en AlphaTauri eigenlijk al bezet zijn", zegt Albon, waarmee hij doelt op het feit dat alleen Yuki Tsunoda nog officieel bevestigd moet worden. "Ik heb voorlopig een geweldig jaar en geniet van het samenwerken met deze mensen. Natuurlijk willen we naar een betere positie, dus we moeten ons daarom blijven inspannen om de auto te verbeteren. Ik focus eerst op dit jaar en wat de toekomst brengt gaan we wel zien."

Albon is er bij de laatste twee Grands Prix in geslaagd om Q2 te bereiken en lag tijdens de Franse Grand Prix lange tijd op koers voor punten. Volgens de Williams-coureur is de goede vorm van de laatste races te danken aan de updates die de Britse formatie op de auto heeft gebracht. "Voorheen was het zo dat ik alleen Q2 bereikte wanneer mensen voor mij fouten maakten. Nu hebben we Q2 twee keer op eigen kracht weten te halen", zegt Albon. "Ik ga niet zeggen dat dit vanaf nu altijd lukt, maar ik heb wel het idee dat we de kwalificatie ingaan met een duidelijker doel voor ogen. Voor Nicky [Latifi] en mij is dat geweldig, dit is wat we willen."