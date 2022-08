VIDEO: Russell houdt Ferrari's achter zich bij start GP Hongarije

George Russell bemachtigde zaterdag zijn eerste pole-position in de Formule 1, met Carlos Sainz en diens teamgenoot Charles Leclerc direct achter zich. Hoewel het lichtjes druppelde voor de start, was het niet nat genoeg voor intermediates of full wets. Max Verstappen startte de race als tiende, met ploegmaat Sergio Perez op P11.

Russell kwam op zijn softs bij de start goed weg en wist de beide Ferrari's, die op mediums stonden, in de eerste ronde achter zich te houden. Verstappen kwam ook goed van zijn plek, maar moest inhouden toen de auto's links en rechts van hem meer naar binnen kwamen. Sergio Perez kwam ook goed van zijn plek, maar moest zijn teamgenoot niet veel later in het eerste rondje weer aan Verstappen overgeven. Wel werd de virtual safety car geactiveerd vanwege een touché tussen Sebastian Vettel en Alexander Albon, waarbij debris op de baan terechtkwam.