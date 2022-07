Albon heeft zelfvertrouwen terug en ontkracht mythe over Red Bull

Bij Williams heeft Alexander Albon de kans gekregen om zijn Formule 1-carrière nieuw leven in te blazen, nadat hij begin 2021 zijn plekje bij Red Bull Racing moest afstaan aan Sergio Perez. In Oostenrijkse dienst kwam de Thai niet echt geweldig uit de verf, maar in zijn eerste elf races bij zijn nieuwe werkgever heeft hij een prima indruk achtergelaten. De FW44 is zeker niet de beste auto van het veld gebleken en is na de recente grote upgrade eigenlijk zelfs een B-auto geworden, maar zelf is Albon blij met het gevoel dat hij momenteel in de auto heeft.

"Het positiefste dat ik voelde, is dat ik vertrouwen in mezelf heb, hoewel ik er een jaar uit ben geweest. Ik voel me goed in de auto. Dat is denk ik het eerste waar ik het altijd over had dat het lastig is: dat je in bepaalde auto's rijdt en dat een auto soms kan voelen als hij met jou rijdt. Het is alsof je ermee probeert te worstelen in plaats van de auto zijn ding te laten doen", legt Albon uit. "Hoewel de Williams zijn eigen rijstijl vereist, had ik al heel snel het idee dat ik er bovenop kon komen. Ik denk dat ik zelfverzekerd genoeg was om ermee te rijden zoals ik wilde en dat helpt meteen. De eerste keer dat we Q2 haalden, deden we dat voor mijn gevoel met een auto die daar nog niet helemaal klaar voor was. Het was een geweldige manier om te beginnen en het gaf mij het gevoel dat ik er al iets eerder weer in zat."

De mythe van Red Bulls 'nerveuze auto'

De laatste keer dat Albon zich naar eigen zeggen echt op zijn gemak voelde in een F1-auto, was in zijn debuutseizoen bij Toro Rosso. De overstap naar Red Bull halverwege 2019 was voor hem al een stap, terwijl de bolide van 2020 helemaal anders aanvoelde dan hij gewend was. Velen dachten dat Albon het goede gevoel miste omdat hij zich niet zo op zijn gemak zou voelen in een auto met een nerveuze achterkant, iets waar toenmalig teamgenoot Max Verstappen wel goed mee uit de voeten kon. Volgens Albon zit het echter anders in elkaar, want in de klassen onder de F1 reed hij graag met auto's die wat nerveuzer waren.

"Ik denk dat men waarschijnlijk zegt dat ik liever een stabielere auto had, maar ten opzichte van iedereen tegen wie ik racete, had ik altijd veel plezier met een auto die veel beweegt", aldus Albon. "Dit jaar zijn we iets meer die kant opgegaan. Ik hou van een auto die redelijk nerveus en redelijk scherp is en ik ben niet bang om de auto te laten bewegen. De auto's van dit jaar belonen je als je 'm scherp kan krijgen. Als de auto dat toestaat en de banden ook, kan je op die manier echt iets meer snelheid vinden."