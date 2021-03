Preview: Vijf dingen om op te letten bij de seizoensstart in Bahrein

1. De achterkant van Mercedes

Verleden jaar is er veelvuldig gesproken over de wispelturige achterkant van de RB16, waardoor de Red Bull geen makkelijke auto was om mee te rijden. Afgelopen winter lijkt er door het team uit Milton Keynes echter goede vooruitgang te zijn geboekt op dit vlak, want tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein oogde de wagen een stuk stabieler. Max Verstappen bevestigde op de laatste testdag dat er progressie is geboekt. "Ik heb een goed gevoel in de auto. De auto is iets voorspelbaarder. Hij was vanaf het begin eigenlijk iets makkelijker te besturen dan in de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk altijd fijn", sprak de Nederlander. En specifiek gevraagd naar de achterzijde: “Het voelt allemaal net iets beter aan, wat betrouwbaarder. En dat is natuurlijk ook wat je graag wil als coureur.”

Waar Red Bull een stap voorwaarts heeft gezet, lijken de regerend kampioenen van Mercedes achteruit te zijn gegaan. De achterzijde van W12 kwam erg nerveus over tijdens de wintertest en Lewis Hamilton ging een paar keer niet zo vrolijk in de rondte. Mogelijk dat de lage rake (de mate waarin de achterkant van de auto hoger op de wielen staat dan de voorkant) van Mercedes hier een aandeel in heeft gehad. De regels mogen voor 2021 dan grotendeels gelijk zijn gebleven, vanwege de banden is hier en daar wel wat downforce van de auto gehaald. En de wijze waarop dit is gedaan - voornamelijk door aan de achterkant een hap uit de vloer te nemen - zou in het voordeel kunnen zijn van de auto’s met een hoge rake, zoals de Red Bull en de AlphaTauri, en in het nadeel van wagens met een lage rake, zoals de Mercedes en de Aston Martin. Op de laatste dag van de test ging het echter al iets beter bij de kampioensformatie en het merk met de ster heeft bovendien na de test nog een filmdag afgewerkt op het circuit van Sakhir. Goede kans dat Mercedes voor de eerste race alles gewoon weer volledig op orde heeft, maar de bevestiging hiervan krijgen we pas op vrijdag, wanneer de teams de baan opgaan voor de eerste vrije training van het jaar.

Lewis Hamilton spint met de Mercedes W12. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

2. McLaren op pole voor P3

Behalve Red Bull maakte ook McLaren een sterke indruk tijdens de winterst in Bahrein. Het team uit Woking boekte gedurende het vorige seizoen al goede vooruitgang met de auto en heeft dit jaar met de Mercedes-motor een bewezen kracht achterin liggen. Met Daniel Ricciardo zit er bovendien een zevenvoudig Grand Prix-winnaar achter het stuur, al mag Lando Norris inmiddels ook als solide waarde worden gezien. Maar testen blijft testen. De races laten soms een heel ander beeld zien. Kan McLaren de concurrentie in het middenveld straks simpel van zich afschudden of zijn er andere teams die hun zaakjes stiekem toch nog iets beter voor elkaar hebben dan iedereen dacht? Dat laatste valt vanzelfsprekend nooit uit te sluiten en dankzij de stabiele regels zou de strijd achter Mercedes en Red Bull dit seizoen wel eens nog heftiger kunnen worden dan vorig jaar, toen het ook al behoorlijk dicht bij elkaar zat.

Daniel Ricciardo in de McLaren-garage. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

3. ‘We moeten praten over Ferrari’

Waar Ferrari zich zal bevinden in de pikorde, is nog een groot vraagteken. Teambaas Mattia Binotto liet eerder bij de teampresentatie weten te mikken op de derde plaats in het kampioenschap. Maar dat is nogal ambitieus na een jaar waarin het team slechts zesde werd bij de constructeurs (zie ook de aflevering ‘We moeten praten over Ferrari’ van het nieuwe seizoen Drive to Survive). Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers zegt over het team uit Maranello tegen Motorsport.com: “Of ze gaan er redelijk goed bij zitten of ze mogen al blij zijn als ze in de top-tien zitten. Beide opties lijken heel goed mogelijk. Want McLaren, Alpine en AlphaTauri zien er sterk uit. Dat zijn teams die je niet zomaar even aan de kant zet. En zelfs Alfa Romeo heeft volgens mij een goede test gehad. Ferrari is dus de grootste vraagteken. Gaan zij meedoen of moeten zij gaan vechten om in de top-tien mee te kunnen doen?”

Ferrari kampte vorig jaar met een flink tekort aan vermogen, maar de topsnelheid lijkt voor dit jaar weer te zijn hersteld, dankzij een compleet nieuwe power unit en een auto die minder draggy is. “De topsnelheid die we [tijdens de test] in Bahrein hebben gezien, is waarschijnlijk het beste nieuws voor Ferrari sinds lange tijd”, laat Roberto Chinchero van Motorsport.com Italië ons weten. “De SF21 zal zeker harder lopen op de rechte stukken.” De uitstekende topsnelheid waarover Ferrari voor de geheime deal met de FIA beschikte, had een belangrijk aandeel in de algehele vorm van de Scuderia. Hoe belangrijk precies, werd duidelijk toen het Italiaanse merk het vorig jaar ineens zonder de voornaamste troef moest stellen. De auto zelf bleek allesbehalve een hoogvlieger. Hoe de wagen van dit jaar presteert, is op het moment lastig te zeggen. “Ik denk niet dat er wonderen zijn verricht wat betreft de downforce”, stelt Chinchero. Hij ziet Ferrari vooralsnog dus niet om de prijzen meestrijden en schat in dat de trots van Italië momenteel het vijfde team in de Formule 1 is.

Charles Leclerc stuurt de SF21 door de pits. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

4. De 'Japanse Verstappen'

Hoge verwachtingen alom als het gaat om Formule 1-debutant Yuki Tsunoda. Sommigen, waaronder Allard Kalff, noemen hem zelfs de Japanse Max Verstappen. De vaart waarmee de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly bij AlphaTauri de autosportladder heeft beklommen, heeft inderdaad wel wat weg van de stormachtige wijze waarop Verstappen zich naar de Formule 1 opwerkte. Na in 2018 kampioen te zijn geworden in de Japanse Formule 4, volgde slechts één seizoen in de F3 en één seizoen in de F2, alvorens hij te horen kreeg dat hij dit jaar zijn Grand Prix-debuut mag maken. De steun van Honda heeft Tsunoda zeker geholpen op weg naar de Formule 1, maar het racezitje heeft hij op de eerste plaats te danken aan zijn talent en dat hij zijn kunnen in het voorprogramma van de koningsklasse veelvuldig heeft geëtaleerd.

Tsunoda maakt een zeer snelle indruk op de laatste dag van de wintertest in Bahrein, maar zijn imposante rondetijden met de AlphaTauri waren mede te danken aan het feit dat hij erg enthousiast omsprong met zijn DRS. Waar tijdens raceweekenden de achtervleugel alleen vanaf bepaalde punten geopend mag worden en vanaf bepaalde punten ook automatisch weer gesloten wordt, gelden er tijdens het testen geen beperkingen als het gaat om DRS-gebruik. Niettemin reed de coureur uit Kanagawa wel netjes alle sectoren aan elkaar. De snelheid van Tsunoda is onmiskenbaar. De Formule 1 draait echter om meer dan rauwe snelheid alleen. Of Tsunoda de hoge verwachtingen waar kan maken, zien we vanaf komend weekend.

Yuki Tsunoda in actie met de AlphaTauri AT02. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

5. De rode lantaarn

Wie wordt de hekkensluiter van 2021? Williams was de afgelopen drie jaar steevast de drager van de rode lantaarn, maar liet vorig seizoen wel tekenen van progressie zien. De renstal heeft met Dorilton Capital bovendien een ambitieuze nieuwe eigenaar. Aanvankelijk hield de Amerikaanse investeringsmaatschappij zich erg op de achtergrond, maar de afgelopen periode is er veel gebeurd in Grove. Met name de aanstelling van Jost Capito, die met Volkswagen zeer succesvol was in het wereldkampioenschap rally, zou wel eens een schot in de roos kunnen zijn. Hoewel de pijlen vooral gericht zijn op een stap voorwaarts in 2022, waneer er nieuwe technische regels in werking treden, koestert Williams stiekem de hoop dat het dit jaar afscheid kan namen van de laatste plaats bij de constructeurs. En gezien de situatie bij Haas is daar ook een realistische kans op. De Amerikaanse renstal komt met twee rookies aan de start - Mick Schumacher en Nikita Mazepin - en heeft al laten weten dit jaar helemaal niets te gaan doen aan de auto. Zijn nieuwkomers Schumacher en Mazepin veroordeeld tot de laatste startij en een bijrol in de races? Of mogen zij toch nog hopen op meer?

George Russell in de Williams FW43B. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De actie in Bahrein begint vrijdag om 12.30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training. De kwalificatie voor de seizoensopener is zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd. De eerste Grand Prix van het jaar gaat zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd van start.

