De afgelopen maanden hebben de teams meermaals met de top van de F1 gesproken over de proef met sprintraces, die de naam ‘sprint qualifying’ moeten gaan dragen. Over de basis van de zaterdagse races is inmiddels overeenstemming bereikt: de proef met een sprintrace moet plaatsvinden bij de Grands Prix van Groot-Brittannië, Italië en Brazilië. Tijdens deze evenementen wordt de reguliere kwalificatie van zaterdagmiddag verplaatst naar vrijdagmiddag, om zo op zaterdagmiddag ruimte te hebben voor de sprint qualifying. Tijdens die race, met een afstand van 100 kilometer, wordt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaald. Voor de winnaar van de zaterdagse race liggen drie punten klaar, terwijl ook de andere rijders in de top-drie punten scoren.

Desondanks is het nog niet helemaal zeker dat de opzet van het F1-weekend ook echt op de schop gaat bij drie Grands Prix. Dat is te wijten aan de verdeeldheid die onder de teams heerst over één belangrijk aspect: de financiële compensatie die de teams krijgen aangeboden als gevolg van de extra kosten die de zaterdagse sprintraces kunnen opleveren. Het verrijden van een extra race tijdens een weekend zorgt natuurlijk voor een hoger risico op schade, met name in de eerste ronden van de race als de auto’s nog dicht op elkaar rijden.

Naar verluidt heeft de F1 de teams een aanbieding gedaan voor een bedrag waarvan zij verwachten dat het de eventuele extra kosten dekt, maar enkele grote teams lijken meer te willen. Bronnen suggereren dat zij liefst drie keer het geboden bedrag zouden willen ontvangen, wat neer zou komen op ongeveer één miljoen dollar. Ook zouden zij graag zien dat het budgetplafond in dat scenario met hetzelfde bedrag wordt verhoogd. De kleinere teams lijken zich echter niet achter dat idee te willen scharen, omdat zij vrezen dat de grotere teams de extra ruimte in het budgetplafond willen gebruiken om de prestaties van hun auto’s te verbeteren.

Vooralsnog is er echter geen overeenstemming over de zaak en dus gaan de bazen van de F1, onder wie CEO Stefano Domenicali, dit weekend met de teams in gesprek om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Als er voldoende progressie wordt geboekt en de meeste teams op één lijn zitten, dan kan de F1 er in de komende dagen voor kiezen om de teams te laten stemmen over het voorstel voor de sprintraces.