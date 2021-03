Veel vertrouwen bij Alonso: “Ben beter dan Hamilton en Verstappen”

Na twee jaar afwezigheid keert Alonso dit jaar terug in de Formule 1. Voor de derde keer in zijn lange carrière komt hij uit voor het in Enstone gevestigde team, dat voorheen Renault heette maar nu als Alpine door het leven gaat. Het doel van de Spanjaard is helder, namelijk in 2022 om de wereldtitel strijden zodra de nieuwe technische reglementen zijn ingevoerd. In dat geval zal Alonso moeten afrekenen met een nieuwe lichting talenten, maar ook met bewezen topcoureurs als Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Max Verstappen.

Alonso kijkt uit naar die strijd, zo laat hij in gesprek met de BBC weten. “Ik kijk ernaar uit om te strijden tegen de jonge talenten, die in de lagere klassen goede prestaties hebben laten zien. Daarnaast hebben we de grote kampioenen die er twee jaar geleden ook waren: Lewis, Sebastian, Kimi [Raikkonen] en eigenlijk ook Max Verstappen. Hij hoort eigenlijk nog bij de jonge coureurs en de jonge generatie, maar hij racet al vier, vijf jaar op topniveau”, is Alonso lovend over de Nederlandse Red Bull-coureur. “Ik denk dat we een heel competitieve grid hebben en het wordt een uitdaging om iedereen op het asfalt te verslaan.” Overigens twijfelt Alonso er niet aan dat hij nog op het niveau van zijn concurrenten zit. “Nee, ik ben zelfs beter.”

'Geluk gehad' bij fietsongeluk

De rentree van Alonso gold al als een van de belangrijkste verhaallijnen voor het nieuwe F1-seizoen, maar er volgde een nieuwe wending toen hij afgelopen maand zijn kaak brak bij een fietsongeluk. Hij moest vervolgens onder het mes en korte tijd rust nemen, maar de voorbereidingen op zijn terugkeer liepen amper vertraging op. De teampresentatie van Alpine liet hij nog aan zich voorbijgaan, maar tijdens de wintertest nam Alonso zonder noemenswaardige problemen plaats achter het stuur van de A521. Wel was er even angst dat het fietsongeluk grotere gevolgen zou hebben, zo gaf hij toe.

“Ik denk dat ik geluk heb gehad. Toen het gebeurde, maakte ik me zorgen omdat ik de hele tweede helft van vorig jaar heb zitten wachten en ik me natuurlijk aan het voorbereiden was op de teampresentatie en de test. En dan zit je ineens in het ziekenhuis na een fietsongeluk, terwijl je niet weet hoe lang het gaat duren.” Na een week thuiszitten mocht Alonso zijn trainingsprogramma weer oppakken en hoewel er nog twee titanium platen in zijn bovenkaak zitten, hindert hem dat niet tijdens het aanstaande seizoen. “Ik zal er dit seizoen helemaal geen last van hebben en zoals gezegd voel ik dat ik geluk heb gehad.”