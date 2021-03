Wat mogen we verwachten van de titelstrijd tussen Red Bull en Mercedes en wie leidt daarachter de achtervolging? Wat kan Lando Norris leren van zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo? Wordt het oorlog bij Ferrari? En wat is het masterplan van Valtteri Bottas om dit jaar wél wereldkampioen te worden? Het komt allemaal aan bod in de nieuwe aflevering, waarin ook de prijswinnaars bekend worden gemaakt van het boek Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing.

