Lammers: Kwalificatie wordt grootste uitdaging voor Alonso

Lammers maakte in 1979 zijn entree in de Formule 1 bij Shadow en kwam in de jaren die volgden voor ATS, Ensign en Theodore aan de start. Na een moeizaam seizoen in 1982, waarin hij zich alleen voor zijn thuisrace op Zandvoort wist te kwalificeren, leek het Formule 1-avontuur van Lammers ten einde, ware het niet dat hij in 1992 voor de laatste twee races van het kampioenschap kon instappen bij March. Zo keerde Lammers na maar liefst tien jaar terug in de Formule 1. Lammers kan dus een woordje meespreken als het gaat om het maken van een F1-comeback.

De testdagen in Bahrein leken bij Alonso, ondanks zijn recente fietsongeluk, zonder veel problemen te verlopen, maar de grootste uitdaging voor de Spanjaard moet nog komen, weet Lammers. “Wat we niet moeten vergeten is dat je tijdens een test heel onbevangen alles kan doen, op het moment dat jij het wil doen”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Maar met name voor iemand als Alonso, kan het straks moeilijk gaan worden. Want tijdens een raceweekend moet het gewoon gebeuren volgens het tijdschema van de Formule 1. Dan kun je niet even ’s ochtends om tien uur even Q3 gaan doen. Zo werkt het niet. Dan moet je er in één keer staan.”

“Dus daar zou Alonso misschien even zijn aanpassingsproblemen kunnen hebben”, zegt Lammers. “Want je ronde uit de pits moet optimaal zijn voor je bandenspanning, de temperatuur van je banden en noem het maar op. En vervolgens moet je in één rondje van anderhalve minuut alles helemaal perfect voor elkaar hebben. Om er op die cruciale momenten te staan, zal denk ik de grootste uitdaging worden voor iemand als Alonso. Hij heeft de snelheid wel en alles zit bij hem wel goed, maar om het optimale uit Q1, Q2 en Q3 te halen, is denk ik toch een aparte tak van sport.” Roestig wil Lammers het niet noemen. “Ik denk dat het meer de feitelijkheden zijn. Het gaat om een combinatie van een heleboel dingen. Er zijn een aantal technische zaken, zoals hoe gebruik je je banden en hoe gebruik je je eerste ronde, maar het gaat er ook om dat je voor die ene ronde die je tot je beschikking hebt, gelijk helemaal scherp bent. Je moet de juiste rempunten hebben, nergens een apex laten liggen en ga zo maar door. Alles moet in één keer perfect zijn. En dat zou nog wel eens een uitdaging voor hem kunnen zijn.”

Mooi seizoen

Lammers verwacht dit jaar flink wat strijd in de Formule 1. “Het ziet er interessant uit. Mercedes en Aston Martin hebben geen goede test gehad, maar voor de rest was iedereen na afloop gelukkig en hoopvol”, stelt de Zandvoorter vast. “Alfa Romeo ziet er goed uit en van McLaren mogen we ook weer een en ander verwachten.“ De pikorde zou echter ook grotendeels ongewijzigd kunnen blijven. Lammers: “Als je alles op een rijtje zet, zou het zomaar kunnen dat er qua krachtsverhoudingen helemaal niet zoveel veranderd is ten opzichte van vorig jaar, met als verschil dat Red Bull waarschijnlijk een stukje sterker is geworden.”

“Het wordt een mooi jaar”, voorspelt Lammers. Alleen Ferrari is voor hem nog een groot vraagteken. “Of ze gaan er redelijk goed bij zitten of ze mogen al blij zijn als ze in de top-tien zitten. Beide opties lijken heel goed mogelijk. Want McLaren, Alpine en AlphaTauri zien er sterk uit. Dat zijn teams die je niet zomaar even aan de kant zet. En zelfs Alfa Romeo heeft volgens mij een goede test gehad. Ferrari is dus de grootste vraagteken. Gaan zij meedoen of moeten zij gaan vechten om in de top-tien mee te kunnen doen?”

