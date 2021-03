Ferrari-vorm een vraagteken, maar ‘Binotto heeft goed 2021 nodig'

Ferrari kende een productieve wintertest in Bahrein. Charles Leclerc en nieuwe aanwinst Carlos Sainz Jr. legden samen 404 ronden af op het circuit van Sakhir, wat neerkomt op ruim zeven Grand Prix-afstanden. Alleen AlphaTauri en Alfa Romeo maakten meer meters. Het team lijkt daarnaast een goede stap te hebben gemaakt als het gaat om de topsnelheid, maar de algehele vorm van de Scuderia is voor velen nog een groot vraagteken.

Roberto Chinchero, Formule 1-journalist van Motorsport.com Italië en Sky Italia, heeft de verrichtingen van Ferrari gedurende de test op de voet gevolgd en is daarmee de aangewezen persoon om meer te zeggen over de stand van zaken bij het team dat vorig jaar slechts zesde werd in de eindstand. Gevraagd waar Ferrari zal staan in de pikorde, antwoordt Chinchero: “Bij de presentatie van de nieuwe SF21 heeft Mattia Binotto duidelijk verklaard wat het doel van Ferrari voor het seizoen 2021 is: de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Dat is niet iets onmogelijks, maar ik denk dat het niet eenvoudig wordt voor Ferrari om dat te bereiken, want dat houdt in dat ze Aston Martin, McLaren en Alpine moeten verslaan. Als je er realistisch naar kijkt, dan is Ferrari volgens mij momenteel de vijfde kracht in het veld. Het wordt nu cruciaal hoeveel tijd en middelen Ferrari nog bereid is te steken in een upgrade voor de SF21 ten koste van het 2022-project.” De komst van een compleet nieuwe auto in 2022 betekent dat de Formule 1-teams eerder dan anders de focus naar volgend jaar moeten verleggen.

Chinchero beaamt dat het gebrek aan topsnelheid verholpen lijkt te zijn bij Ferrari, dankzij een volledig nieuwe krachtbron en enkele aerodynamische aanpassingen. “De topsnelheid die we in Bahrein hebben gezien, is waarschijnlijk het beste nieuws voor Ferrari sinds lange tijd”, zegt hij. “Er wordt meer vermogen geleverd door de power unit, maar de aerodynamische configuratie van de SF21 zorgt ook voor minder drag, wat vorig seizoen een van de voornaamste problemen van de wagen was. De SF21 zal dus zeker harder lopen op de rechte stukken.” Hoe de wagen in de bochten presteert, daarover is ook bij Chinchero nog niet zoveel bekend. “Er zijn nog steeds veel vraagtekens als het gaat om de efficiëntie van de SF21“, vertelt hij. “Ik denk niet dat het team wonderen heeft verricht wat betreft de downforce. Maar men heeft wel enkele problemen die met de SF1000 voor het voetlicht zijn gekomen, weten op te lossen.

Onder druk

Ondanks dat het seizoen 2020 rampzalig is verlopen voor Ferrari, zitten de meeste poppetjes nog op hun plek in Maranello. Daar kan echter verandering in komen als verbetering in 2021 uitblijft, stelt Chinchero, die zeer goed ingevoerd is als het gaat om de Italiaanse teams in de Formule 1. “Velen gingen er vanuit dat het technische team op de schop zou gaan na een teleurstellend verlopen seizoen. Ze hebben er echter voor gekozen om vertrouwen te houden in de huidige technische staf. Maar er zal in 2021 wel een teken van vooruitgang nodig zijn om de rust in Maranello te kunnen bewaren”, waarschuwt Chinchero.

Ook voor teambaas Mattia Binotto wordt het belangrijk dat er progressie te zien is. “Het ‘Binotto-management’ kon in september 2019 op groot enthousiasme rekenen. De drie overwinningen in Spa, Monza en Singapore gaven ons het idee dat Ferrari aan een wederopstanding bezig was. Maar toen volgden het schandaal rond de power unit, dat begin vorig jaar werd afgesloten met een deal met de FIA, en het desastreus verlopen seizoen 2020. In zijn derde seizoen als teambaas zal het belangrijk zijn dat er signalen van groei te zien zijn, want anders loopt Binotto het risico dat zijn eigen positie onder druk komt te staan”, weet Chinchero. “Sinds de Scuderia in zijn handen is, zijn er geen nieuwe, ervaren engineers aangetrokken, maar is er alleen geschoven met mensen die reeds in het team aanwezig waren“, klinkt het kritisch. “Het is eerlijk gezegd moeilijk om zijn werk goed te beoordelen, maar in 2020 beleefde Ferrari het slechtste seizoen in veertig jaar en dat spreekt natuurlijk niet in het voordeel van Binotto’s werk. De pijlen zijn nu vooral op 2022 gericht met betrekking tot een terugkeer aan de top, maar ik denk dat Binotto ook een goed 2021 nodig heeft, want als daar geen sprake van is, wordt het lastig om een geweldig 2022 te verwachten.”

‘Sainz de juiste man’

Een beslissing van Binotto waar Chinchero zich wel volledig in kan vinden, is het afscheid van Sebastian Vettel. “Het besluit om een punt te zetten achter de samenwerking met Vettel was onvermijdelijk”, meent Chinchero. “Sebastian werd als teamleider naar Maranello gehaald en die rol heeft hij vier jaar lang vervuld. Maar met de komst van Leclerc zijn de rollen in het team veranderd. De snelheid van Charles zorgde ervoor dat het team moest overwegen om beide coureurs op gelijke hoogte te zetten. En voor Vettel kwam dat aan als een afwijzing. Zelfs zijn salaris was op een gegeven moment nog moeilijk te rechtvaardigen en vanaf dat moment was het onvermijdelijk dat er een einde ging komen aan de samenwerking.”

Ook over de keuze voor Carlos Sainz Jr. is Chinchero enthousiast. “Ik geloof dat Sainz de juiste man is voor Ferrari en dat het rijderspaar dat Binotto gekozen heeft, correct is. Ik verwacht dat Carlos wel wat tijd nodig zal hebben om te wennen, maar ik zie hem niet veel onderdoen voor Leclerc, vooral niet als het gaat om zijn snelheid in de race. De onderlinge strijd bij Ferrari zal een van de interessante verhalen worden van het seizoen 2021.”