Kalff blikt vooruit: “Tsunoda is de Japanse Verstappen"

Kalff zal dit seizoen samen met bandenexpert Kees van de Grint weer wekelijks het Formule 1-nieuws bespreken in RTL GP Slipstream, maar voorafgaande aan het nieuwe seizoen heeft de coureur en presentator ook even tijd om voor de camera van Motorsport.com Nederland vooruit te blikken op het nieuwe seizoen.

Is de hegemonie van Mercedes ten einde?

Kalff blikt reikhalzend vooruit op het nieuwe seizoen en verwacht dat het dit jaar wel eens gedaan zou kunnen zijn met de hegemonie van Mercedes: “Als je kijkt naar de wintertest, waar Mercedes een slechte test heeft gehad en Red Bull juist een hele goede test had, kun je zeggen dat op dit moment Red Bull de favoriet is voor de eerste Grand Prix. Dat zegt niet zoveel voor het hele seizoen, maar wat het wel zegt is dat de hegemonie die Mercedes de laatste jaren had, dat die wel redelijk aan het verdwijnen is, zo niet verdwenen is. Ze krijgen het heus wel weer op de rit bij Mercedes, maar Red Bull heeft een veel betere wintertest gehad en is favoriet voor de eerste race.”

In een eventuele strijd om het kampioenschap tussen de Mercedes-coureurs en Max Verstappen denkt Kalff niet dat Sergio Perez een grote rol gaat spelen. Zo vindt hij het “belachelijk” dat de Mexicaan vijf races nodig denkt te hebben voordat hij bij Red Bull op snelheid is gekomen.

De Japanse Verstappen

Achter Red Bull en Mercedes verwacht Kalff veel van de teams van McLaren en AlphaTauri. Bij laatstgenoemde rekent hij zelfs op een podiumfinish voor debutant Yuki Tsunoda: Hij durft er zelfs een flesje wijn op te zetten in een weddenschap met teambaas Franz Tost: “Tsunoda is een soort Japanse Verstappen die er in een keer aan komt en gewoon echt gas blijkt te geven. De weddenschap die ik dit jaar met Franz Tost heb is dat ik denk dat hij dit jaar op het podium gaat eindigen”, aldus Kalff, die denkt dat Tsunoda weleens “de beste Japanner kan worden die we ooit gezien hebben” in de Formule 1.

In tegenstelling tot de 20-jarige Tsunoda, verwacht Kalff dat meervoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Fernando Alonso het lastiger gaan krijgen dit jaar. Volgens de presentator beschikt Vettel over de mooiste auto, maar vreest hij dat de Duitser een stroeve start gaat krijgen bij Aston Martin: “Hij heeft een hele teleurstellende test achter de rug en je moet je bijna afvragen of hij in het eerste weekend wel voor Lance Stroll staat. Hij is vier keer wereldkampioen geworden dus het is niet zo dat hij helemaal niks kan. Laten we hopen dat hij de boel snel voor elkaar heeft.”

"Alonso wordt de grote teleurstelling"

Fernando Alonso wordt door Kalff alvast bestempeld als de teleurstelling van 2021: “Die auto gaat niet voorlopig, dus je gaat weer een Alonso krijgen die rond de tiende plaats gaat rijden en voor het einde van het seizoen gaat zeggen: “Ja, maar ik ben niet teruggekomen om tiende te worden, veel plezier”, en dan zien we hem wel weer in Dakar of in Le Mans. Het is nu allemaal Hosanna, maar dat blijft het natuurlijk niet.”

Bekijk bovenaan deze pagina het hele interview met Allard Kalff, waarin hij ook onder andere zijn mening geeft over het stratencircuit waar in november de allereerste Grand Prix van Saudi-Arabië wordt verreden, vertelt over de gelijkenissen tussen Mick Schumacher en zijn vader Michael en wat hij verwacht van de strijd bij Ferrari tussen Charles Leclerc en zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz.