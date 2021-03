Perez tevreden na test: "Maar kost vijf races om helemaal te wennen"

Sergio Perez mocht op het Bahrain International Circuit de zaterdag en zondagochtend voor zijn rekening nemen. Op een afgewaaide engine cover na kende de Mexicaanse aanwinst weinig problemen. In twaalf testuren wist Perez het circuit in de Golfstaat 166 keer te ronden. "Ik denk dat we als team best aardig op snelheid komen, ikzelf ook met de engineers, de auto en de afstelling. Vandaag hebben we veel verschillende opties geprobeerd qua afstelling. Het is een goede start van het seizoen geweest, we hebben nu een aardige referentie."

Die 'goede start' is ook in persoonlijk opzicht van toepassing op Perez. De eenvoudig Grand Prix-winnaar houdt echter nog wel een slag om de arm. Gevraagd wanneer hij helemaal gewend kan zijn aan het nieuwe team en de nieuwe auto, luidt het antwoord: "Dat is lastig te zeggen. Maar na vijf races, als we verschillende circuits en verschillende omstandigheden hebben gehad, begrijp je de auto en het team een stuk beter. Na vijf races, vijf goede races, zou het wel in orde moeten zijn", laat Perez aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Aanpassen aan het andere concept van de Red Bull-auto

Die aanlooptijd komt vooral doordat het concept van de Red Bull-auto compleet anders is dan wat Perez uit de voorbije jaren gewend is. Zo kopieerde Racing Point vorig jaar de Mercedes uit 2019 en reed men daardoor met een lage rake rond. Red Bull kiest traditiegetrouw voor een veel hogere rake, waardoor de achterkant van de auto in verhouding verder omhoog staat. Daar komt bij dat Perez moet schakelen tussen de Mercedes- en de Honda-motor. "Er zijn heel veel verschillen tussen beide auto's, ook in veel verschillende aspecten. Je moet jezelf dus aanpassen aan een andere auto en ook aan een iets andere rijstijl."

Daar is Perez inmiddels volop mee bezig. Als het proces naar wens verloopt, dan heeft Perez goede hoop dit jaar voor eremetaal te kunnen vechten. "In het algemeen moet ik zeggen dat deze auto potentie heeft." Perez grijpt daarmee terug op woorden die hij na de eerste filmdag met de RB16B ook al heeft uitgesproken. "Als ik de auto volledig onder de knie krijg, dan ziet het er best goed uit", sluit de nieuwe aanwinst van Red Bull positief af.

VIDEO: Een uniek kijkje achter de schermen van Red Bull Racing met Perez