Vettel went aan Aston Martin: “Ga niet zeggen wat ze moeten doen”

Na zes seizoenen in dienst van Ferrari begint Vettel in 2021 aan een nieuw hoofdstuk in zijn succesvolle F1-carrière. Hij werd door Aston Martin aangetrokken als vervanger van Sergio Perez. Na de eerste werkdagen van Vettel stelde teambaas Otmar Szafnauer dat hij een ‘nieuwsgierige’ indruk maakte en dat hij vergelijkingen maakte tussen de manier waarop Aston Martin werkt en wat Red Bull Racing en Ferrari op dat vlak deden. De conclusie luidde dat de 33-jarige coureur zijn nieuwe werkgever ‘gaat helpen’ om op diverse vlakken beter te worden.

Tijdens de wintertest is Vettel daar mondjesmaat mee begonnen. Een groot deel van zijn programma in Bahrein bestond uit het wennen aan de AMR21 en de samenwerking met de teamleden van Aston Martin. “Het is een mix van dingen, maar de waarheid is dat er natuurlijk erg weinig tijd is om dingen te veranderen qua hardware. We zijn op 1 januari meteen begonnen en sindsdien zijn we vol aan de bak”, vertelde Vettel. Toch is het vergelijken van de verschillende werkwijzen al begonnen. “Ik probeer te wennen aan de dingen waar het team aan gewend is en wat de procedures zijn. Dan wordt vanzelf duidelijk wat de verschillen zijn, welke lessen ik in het verleden heb geleerd en welke lessen het team in het verleden heeft geleerd.”

Het aanpassen van enkele zaken aan de voorkeuren van Vettel is in enkele gevallen echter ook een zaak van de lange adem. “Sommige zaken verander je onmiddellijk: misschien een lay-out of iets rond het comfort van de coureur, wat belangrijk is en meteen moet worden aangepakt. Andere dingen zijn juist moeilijk binnen enkele maanden te veranderen, dus het gaat waarschijnlijk meer om projecten voor de langere termijn”, aldus Vettel. Hij voelt er weinig voor om nu al bevelen uit te delen over de werkwijze. “Het is pas het begin en ik denk dat ik op dit moment iets meer hun richting moet volgen. Zij werken al sinds vroeg in 2020 aan de auto voor dit jaar en het is niet zo dat je erbij komt en ze vertelt wat ze moeten doen. Ik denk dat het heel capabele mensen zijn en het team bevat veel grote racefans. De sfeer is ook goed, dus ik ben blij dat ik erbij ben gekomen en om eindelijk te beginnen.”

Anderhalve dag niet voldoende om gewend te raken

Slechts drie dagen kregen de teams de tijd om te testen met hun nieuwe auto. Daardoor konden de van team gewisselde coureurs slechts anderhalve dag wennen aan hun nieuwe werkomgeving. Dat geldt ook voor Vettel, die niet verwacht dat die anderhalve testdag voldoende is om volledig gewend te raken aan Aston Martin. “Ik moet me aanpassen en leren, dus dat heeft wat tijd nodig. Hoe meer tijd je krijgt, hoe beter het is, en daarom waren de anderhalve testdag die je per coureur krijgt ook cruciaal. Anderzijds dient ook gezegd te worden dat we sinds het einde van vorig jaar niet gereden hebben, dus ik denk dat het vrij normaal is dat meer dan anderhalve dag kost om helemaal terug te komen in het ritme. We hebben een lang jaar voor ons. Het is cruciaal om zo snel mogelijk te wennen, maar uiteindelijk denk ik dat we allemaal beter worden met meer tijd op de baan. Dat geldt voor iedereen.”

