VIDEO: Verstappen rijdt band kapot op Bottas in GP Mexico 2019

Het seizoen van 2019 was een nieuwe start voor het team van Red Bull Racing. Honda verving Renault als motorleverancier en zo moest het klaar zijn met de constante motorpech. Iedereen wist dat het een opbouwjaar zou worden voor het team van Red Bull.

Na een spannende strijd tussen Mercedes en Ferrari in 2018, waren de Duitsers een jaar later weer dominant. De eerste acht wedstrijden wonnen ze allemaal. In bijna alle gevallen werd zelfs een 1-2 behaald. Ferrari had de een-na-snelste auto, maar wel de krachtigste motor. Charles Leclerc pakte zelfs de meeste pole-positions van iedereen. Meerdere overwinningen werden echter onnodig weggegeven. Charles Leclerc verloor een zeker ogende zege door motorpech in Bahrein en Sebastian Vettel kreeg een tijdstraf in Canada. Red Bull benutte haar kansen wel en won met Max Verstappen in Oostenrijk en Duitsland. Daarnaast behaalde de Nederlander in Hongarije de eerste pole-position uit zijn carrière. Daarna was het Ferrari dat na de zomerstop toesloeg met drie zeges op rij.

Geen pole na straf

In Mexico leek Verstappen zijn tweede pole te pakken. Hij was de snelste in de kwalificatie, maar kreeg een gridstraf aan zijn broek. Hij verbeterde namelijk zijn tijd terwijl Bottas gecrasht was in de laatste bocht en er gele vlaggen hingen. Verstappen zei het geel niet gezien te hebben, maar de straf stond. Daardoor moest hij vanaf de vierde plek beginnen. De Ferrari’s van Charles Leclerc en Sebastian Vettel startten vooraan, voor Hamilton en dus Verstappen. In de eerste bocht raakten Hamilton en Verstappen elkaar en de Nederlander viel terug naar de achtste plaats. De gifbeker was nog niet leeg voor Verstappen, die de twee voorgaande edities wist te winnen.

Bij een inhaalpoging op Valtteri Bottas in het stadiongedeelte sneed Verstappen zijn band stuk op de wagen van de Fin. De band liep langzaam leeg en Verstappen moest een hele ronde terugrijden naar de pits. Uiteindelijk vocht hij zich terug naar plek zes. Dat is op zich een goede prestatie, maar kijkend naar het enorme gat qua pace tussen de top-drie teams en de rest, was het in normale omstandigheden absoluut het minimaal haalbare. Bekijk bovenaan deze pagina de video.