In de openingsronde van de Grand Prix van Amerika duwde George Russell pole-positionman Carlos Sainz in een spin, waardoor de Spanjaard naar de achterkant van het veld werd gestuurd. De Ferrari-coureur maakte aan het einde van de ronde een pitstop. Daar gaf hij op aangezien de schade aan zijn bolide te groot bleek. Russell kreeg uiteindelijk een straf van vijf seconden, die hij wegwerkte bij een pitstop.

Sainz vindt dat Russell een zwaardere straf had moeten krijgen, al waardeert hij het feit dat de Mercedes-man direct vanuit parc ferme naar hem toe ging om zich te verontschuldigen. "Natuurlijk is het altijd eervol als je dat direct na de race doet," antwoordde Sainz toen hem door Motorsport.com werd gevraagd naar Russells snelle verontschuldiging. "Dat respecteer ik altijd. Maar het betekent niet dat ik blij ben. Ik denk dat de FIA misschien ook een beetje makkelijk voor hem was gezien de gevolgen."

Op de vraag of hij zelf iets had kunnen doen om het contact met Russell te voorkomen, zei Sainz: "Ik denk het niet. Ik zat midden in een gevecht met Max [Verstappen]. Max ging lang door en moest duidelijk veel remmen bij het uitkomen van de bocht. We kwamen allebei al uit de bocht, terwijl George volgens mij de bocht nog niet eens uit was en tegen mij aan botste. Dat is jammer. Het is het soort incident dat je meer verwacht in het middenveld, als er veel auto's om je heen rijden. Maar in de top-vier heb ik zoiets niet zo vaak zien gebeuren. Daarom was ik zo gefrustreerd: er was niets wat ik had kunnen doen."

Sainz gaf toe dat zijn vroege uitvalbeurt een enorme klap was. Hij dacht goede kansen op de zege te hebben. "Het is zeker een van de moeilijkste momenten dit seizoen. Erg teleurstellend. Het was een perfect weekend tot dan toe. Dan is het erg moeilijk dat je race wordt verpest door iets waar je geen invloed op hebt. Dat is dit jaar al een paar keer eerder gebeurd. Maar soms gaat het zo in de autosport en in het leven; je gaat door moeilijke periodes en makkelijkere. Het lijkt erop dat dit jaar alles wat me kan overkomen, gebeurt. Ik hoop dat ik alle ellende dit seizoen kan afvinken, zodat volgend jaar soepel verloopt."

Tekst gaat verder onder de video.

Video: De botsing tussen Carlos Sainz en George Russell in de F1 GP van Amerika

"De sport geeft terug wat het je afneemt"

Dat hij dit weekend in Mexico gelijk weer kan rijden, helpt volgens Sainz bij het wegspoelen van de Amerikaanse kater. "Hoe eerder, hoe beter. Want je staat altijd stil bij wat had kunnen zijn. Ik denk dat we een grote kans hadden dat weekend." De Ferrari-coureur heeft de positieve punten van de Texaanse afspraak meegenomen naar het Autódromo Hermanos Rodríguez. Bovenaan staat dat hij de pole-position kan pakken in een rechtstreeks gevecht onder droge omstandigheden. "Het feit dat ik de snelheid heb, geeft vertrouwen", aldus Sainz. "Net als dat ik na een heel moeilijke start van het seizoen, mezelf heb kunnen heruitvinden met mijn rijstijl, auto en set-up. Hierdoor ben ik nu in gevecht met de twee jongens die op dit moment het best in vorm zijn: Charles [Leclerc] en Max. Hen verslaan om pole, geeft mij rust. Als ze dan in de eerste bocht tegen me aan blijven botsen of ik blijf om wat voor reden dan ook uitvallen, is dat frustrerend. Maar niet voor lang, want ik weet dat ik de snelheid heb. Normaal geeft de sport je vroeg of laat terug wat het je afneemt."