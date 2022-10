Red Bull Racing heeft het budgetplafond in het Formule 1-seizoen 2021 met 1,8 miljoen euro overtreden. Vanwege die overschrijding maakte de FIA vrijdag bekend welke straffen de Oostenrijkse formatie krijgt. Allereerst moet Red Bull binnen dertig dagen 7 miljoen dollar naar de autosportbond overmaken en mag het in 2023 nog minder tijd in de windtunnel doorbrengen dan dat het als kersverse constructeurskampioen al mocht. Naar aanleiding van de sancties belegde Red Bull-teambaas Christian Horner vrijdag een persconferentie op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico.

McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft deze niet gevolgd. "Nee, daar heb ik niet naar geluisterd", zegt de Duitser tegen Sky Sports. "Ik stel me zo voor dat het weer een sprookjesverhaal was. Het boeit me niet echt." Seidl vindt wel dat de FIA goed werk heeft geleverd met de audit. "Daarbij werd duidelijk dat negen teams het voor elkaar hadden en één formatie in overtreding was. Dat vind ik een positieve uitkomst. Alleen passen naar mijn idee de straffen niet bij de overschrijding. Ik hoop dat de sancties in de toekomst strikter worden."

Horner liet tijdens de persconferentie ook weten dat een aantal teams, gevestigd in Groot-Brittannië, dit seizoen het budgetplafond vanwege de inflatie en gestegen energieprijzen gaat overschrijden. Door gesprekken eerder dit jaar, is het budgetplafond al met 3,1 procent verhoogd. Op de vraag of het budgetplafond op instorten staat, antwoordt Seidl. "Nee, totaal niet. Er is geen aanleiding om dit jaar het budgetplafond te overtreden. We hebben als teams positieve gesprekken gevoerd met de FIA en de Formule 1. Deze gingen precies over dit onderwerp. Naar aanleiding daarvan is het budgetplafond aangepast. Uit die gesprekken kwam ook naar voren dat vanwege deze beslissingen er dit jaar geen overtredingen gaan plaatsvinden. Mocht dit tóch gebeuren, dan hoop ik op gepaste straffen."

