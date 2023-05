VIDEO: Magnussen haalt met gewaagde actie Sargeant in Logan Sargeant heeft op de mediumbanden geen grip meer na enkele ronden over het stratencircuit van Monaco. Kevin Magnussen zit er een tijdje achter, maar ziet zijn kans schoon om de Haas er in bocht 5 naast te zetten. De gewaagde inhaalactie levert hem een positie op, voor Sargeant begint de aftakeling en hij verliest positie na positie.