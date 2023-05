VIDEO: Sainz rijdt voorvleugel stuk op Alpine van Ocon Carlos Sainz zit in de openingsfase van de Grand Prix van Monaco vast achter Alpine-coureur Esteban Ocon, maar zit in de tunnel dicht achter de Fransman en waagt het erop richting de Nouvelle Chicane. Het resulteert in een beschadigde voorvleugel voor de Ferrari-coureur.