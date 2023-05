VIDEO: Perez loopt schade aan voorvleugel op na 'remtest' Magnussen Sergio Perez beleeft in Monaco geen fantastische race. De Red Bull-coureur is net op een ronde gezet door teamgenoot Max Verstappen en wil zich door het verkeer werken, maar laat zich in de Nouvelle Chicane verrassen door Kevin Magnussen, die op de exit langzamer rijdt dan de Mexicaan verwacht. Hij loopt schade aan de voorvleugel op en beschuldigt de Deen van het uitvoeren van een remtest.