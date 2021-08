Verstappen: “Zandvoort was met F3-wagen al genieten”

“Ik heb slechts één race gereden op Zandvoort en dat was in een Formule 3-wagen”, haalt Verstappen met een glimlach herinneringen op aan de tijd voor zijn F1-doorbraak. “Op dat moment stond ik nog bekend als ‘de zoon van’, maar inmiddels is dat wel omgekeerd. Het circuit is sindsdien flink veranderd, een aantal bochten is aangepast. Al in de Formule 3-wagen was het op Zandvoort al genieten in bepaalde bochten omdat het zo snel was. Het vooruitzicht dat we met de F1-wagen nog meer grip hebben, zorgt bij mij voor nog meer opwinding. Ik ben er al een paar keer geweest met Red Bull en heb showruns gedaan in een oude F1-wagen, dus ik heb een klein beetje ervaring op het vernieuwde circuit. Dat kan mogelijk een voordeel zijn in de eerste ronden.”

De terugkeer van de Dutch Grand Prix valt samen met het seizoen dat de 23-jarige Verstappen voor het eerst echt meedoet om de F1-wereldtitel. In het kampioenschap is de achterstand op tegenstrever Lewis Hamilton slechts drie punten. “Natuurlijk kijk ik uit naar de race op Zandvoort”, zegt Verstappen. “Het wordt speciaal om in Nederland voor eigen publiek te rijden, maar vooral de uitdaging om op een nieuw circuit de limiet te vinden met een F1-wagen spreekt mij erg aan. Het was geweldig om zoveel fans te zien in Oostenrijk en België en ik hoop dat we er dit weekend weer een mooie show van kunnen maken.”

Tekst loopt door onder de foto

Max Verstappen wint in 2014 de Masters of Formule 3-wedstrijd op Circuit Zandvoort

In de jacht op een mooie show wordt de kwalificatie op zaterdagmiddag mogelijk weer doorslaggevend, maar dan om een andere reden dan afgelopen weekend op Spa-Francorchamps. “Het kon weleens lastig worden om in te halen, maar de rondjes dat je voluit voor een rondetijd kunt rijden geven heel veel voldoening hier. De kwalificatierondjes zijn razendsnel en dat maakt een foutje direct erg kostbaar. Nadat de race vorig jaar niet kon doorgaan, wordt het dit seizoen heel speciaal. Voor mij zou het geweldig zijn om op nog een thuiscircuit te winnen voor de Orange Army.”

Afgelopen weekend schreef Verstappen de Grand Prix van België op zijn naam, maar een echte race werd het nooit. Na een paar rondjes achter de safety car kreeg Verstappen halve punten voor de overwinning. “Zo wil je natuurlijk niet winnen, maar een overwinning is nu eenmaal een overwinning”, toont Verstappen zich tevreden. “We moeten elke kans maximaal benutten. Natuurlijk willen we het liefste racen en de fans een mooie wedstrijd voorschotelen, maar het was niet eenvoudig om dat te doen. Met het beperkte zicht was het niet veilig, dus die keuze moeten we respecteren.”