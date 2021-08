Nog voordat de terugkeer van Zandvoort op de Formule 1-kalender in 2019 officieel was aangekondigd, werd er al volop gespeculeerd over de verkeerschaos die een dergelijk evenement in de kustplaats wel niet zou gaan veroorzaken. Na enige vertraging is het grote moment dit weekend eindelijk daar, maar ligt er inmiddels ook een uitgebreid verkeersplan op tafel om de verkeershinder komend weekend tot het minimum te beperken.

De directe wegen naar het circuit toe zijn dit weekend afgesloten voor het merendeel van het normale autoverkeer. De bezoekers van de Dutch Grand Prix zijn voornamelijk aangewezen op shuttlebussen, de aloude fiets of het openbaar vervoer. Ruim een derde van het totale aantal bezoekers reist naar verwachting per trein naar Zandvoort, waardoor er dit weekend een belangrijke rol ligt weggelegd voor de NS.

Zandvoort aan Zee krijgt omvang station 's-Hertogenbosch

De Nederlandse Spoorwegen laten aan Motorsport.com Nederland weten dat er komende vrijdag, zaterdag en zondag iedere dag wordt gerekend op 25.000 treinreizigers met bestemming Zandvoort aan Zee. Het merendeel van die bezoekers zal in de ochtenduren verspreid over een korte periode willen arriveren op het circuit, waardoor er een piek van 10.000 reizigers per uur ontstaat. Het station van Zandvoort - gelegen op een kwartiertje lopen van het circuit - ligt aan het einde van een traject met twee sporen, waar op een normale dag twee treinen per uur rijden. Dit weekend krijgt het station bijna tien keer zoveel reizigers als normaal, waardoor station Zandvoort aan Zee voor drie dagen in het jaar de omvang krijgt van station ’s-Hertogenbosch.

Om de enorme mensenmassa in korte tijd aan te kunnen zijn de NS en ProRail twee jaar geleden al begonnen met de voorbereidingen voor de Dutch Grand Prix. Op station Zandvoort heeft ProRail twee zijperrons aangelegd en de trappen verbreed, waardoor reizigers ’s ochtends zo snel mogelijk het station kunnen verlaten en lege treinen weer kunnen vertrekken. ’s Avonds geldt uiteraard het omgekeerde scenario. Daarnaast is de stroomvoorziening op het traject uitgebreid, zodat er meer treinen over het spoor kunnen rijden. Van vrijdag tot en met zondag rijdt er vanaf circa 7.30 uur tot 22.00 uur ongeveer elke vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. “Zo kunnen we maximaal 10.000 reizigers per uur naar de races brengen en weer terug”, licht een woordvoerder toe. “Dit is een enorme operatie en de enige manier om zoveel racefans in een korte tijd en op een duurzame manier naar de Formule 1-race te brengen.”

Na de aanpassingen aan het spoor en het station zelf is de uitgebreide dienstregeling vooraf via een computersimulatie getest. Het in- en uitstapproces wordt op locatie zoveel mogelijk versoepeld om op de perrons zelf geen opstopping te laten ontstaan, waardoor er ook daadwerkelijk iedere vijf minuten een trein kan vertrekken of arriveren. Zo worden donderdagavond vanuit het hele land al de benodigde Sprinter-treinen naar het traject gebracht. Deze sprinters zullen gaan rijden met de maximale lengte en zijn voorzien van brede deuren en een gelijkvloerse instap, waardoor de reizigers snel kunnen in- en uitstappen. Op iedere trein zitten twee machinisten (één voor en één achter) zodat de trein na aankomst ook weer zo snel mogelijk kan vertrekken. Ook in overige delen van het land zullen de treinen richting Amsterdam waar nodig verlengd worden komend weekend. Vanuit het zuiden zullen er daarnaast op zondag eerder treinen gaan rijden richting de hoofdstad.

NS zet 300 extra medewerkers in

Om de racefans zo snel en veilig mogelijk naar het circuit te brengen zet de NS van vrijdag tot en met zondag iedere dag 300 extra medewerkers in. Zo staan er ook extra storingsploegen, een sleeplocomotief en een reservetrein met personeel gereed mochten treinen op het traject richting Zandvoort te maken krijgen met technische problemen. Uit oogpunt van de veiligheid en de doorstroming van het treinverkeer zijn alle overwegen van Halfweg tot Zandvoort afgesloten voor het wegverkeer.

“We zijn trots dat we dit evenement van wereldklasse, dat na 36 jaar terugkeert naar Zandvoort, met de trein duurzaam bereikbaar kunnen maken voor een groot deel van de bezoekers. Hiervoor zetten we alles op alles”, vertelt Tjalling Smit, lid van de Raad van Bestuur van de NS. “Dit is een extra grote uitdaging in combinatie met een aantal andere evenementen in het land, zoals de Wereldhavendagen. We passen hiervoor landelijk de dienstregeling aan zodat daar waar we de meeste reizigers verwachten ook de meeste treinen rijden. 300 extra collega’s per dag staan onze reizigers bij om op de plaats van bestemming te komen.”

Dutch GP Retour

Ondanks de voorbereiding en extra inzet moeten reizigers dit weekend vanzelfsprekend rekening houden met grote drukte in de treinen en op de stations. Het kan leiden tot langere reis- of wachttijd bij overstappen op de trein naar Zandvoort. De NS gaat daarbij gemiddeld uit van een half uur. Om rijen bij de kaartautomaten te beperken wordt reizigers aangeraden om vooraf online al het NS Dutch Grand Prix Retour aan te schaffen (geldig vanaf alle stations in het hele land) of vooraf het saldo op de ov-chipkaart op te laden.